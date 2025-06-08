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2 хв.

Німеччина – Франція: де дивитися матч за третє місце у Лізі націй

Кіліан Мбаппе
Фото: Getty Images

Збірна Німеччини та команда Франції зустрінуться у матчі за третє місце у Лізі націй сезону-2024/2025. Гра відбудеться 8 червня на стадіоні МХП-Арена у Штутгарті.

Початок матчу – о 16:00 за київським часом.

Матч Німеччина – Франція, де дивитися в Україні та хто покаже гру Бундестім та Ле Бле у Лізі націй, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Німеччина – Франція: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Німеччина – Франція в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.

Поєдинок Німеччини та Франція за третє місце Ліги націй можна буде онлайн подивитися за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

На матчі працюватиме словацька бригада рефері на чолі з Іваном Кружляком. Йому асистуватимуть Бранислав Ганцко та Ян Позор. Четвертим арбітром призначено бельгійця Еріка Ламбрехтса.

За VAR відповідатиме італієць Мікаель Фаббрі, якому допомагатиме його земляк Лука Пайретто.

Нагадаємо, у матчах півфіналу Німеччина мінімально поступилася Португалії, а Франції у надрезультативному матчі з дев’ятьма голами програла Іспанії.

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