Німеччина – Франція: де дивитися матч за третє місце у Лізі націй
Збірна Німеччини та команда Франції зустрінуться у матчі за третє місце у Лізі націй сезону-2024/2025. Гра відбудеться 8 червня на стадіоні МХП-Арена у Штутгарті.
Початок матчу – о 16:00 за київським часом.
Матч Німеччина – Франція, де дивитися в Україні та хто покаже гру Бундестім та Ле Бле у Лізі націй, розповідають Факти ICTV.
Німеччина – Франція: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися гру Німеччина – Франція в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.
Поєдинок Німеччини та Франція за третє місце Ліги націй можна буде онлайн подивитися за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.
На матчі працюватиме словацька бригада рефері на чолі з Іваном Кружляком. Йому асистуватимуть Бранислав Ганцко та Ян Позор. Четвертим арбітром призначено бельгійця Еріка Ламбрехтса.
За VAR відповідатиме італієць Мікаель Фаббрі, якому допомагатиме його земляк Лука Пайретто.
Нагадаємо, у матчах півфіналу Німеччина мінімально поступилася Португалії, а Франції у надрезультативному матчі з дев’ятьма голами програла Іспанії.