Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Калинина снова выбыла из топ-100
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 16 июня 2025 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, а вот второй ракеткой теперь стала американка Коко Гауфф, третью строчку замкнула еще одна представительница США Джессика Пегула.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.
Рейтинг WTA — на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая потеряла одну строчку и теперь занимает 14-е место. Также на одну строчку опустилась Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Марта Костюк без изменений, а Ангелина Калинина снова выбыла из первой сотни рейтинга.
- 14. (13). Элина Свитолина — 3 035 очков;
- 26. (26). Марта Костюк — 1 736 очков;
- 46. (45). Даяна Ястремская — 1 159 очков;
- 68. (67). Юлия Стародубцева — 924 очка;
- 101. (96). Ангелина Калинина — 708 очков;
- 156. (151). Дарья Снигур — 470 очков;
- 195 (202) Александра Олейникова — 366 очков;
- 237 (244) Анастасия Соболева — 306 очков.
Рейтинг WTA от 16 июня 2025 года
В первой десятке рейтинга WTA произошло семь изменений. Китаянка Чжэн Циньвэнь поднялась на четвертую позицию, сместив с нее итальянку Жасмин Паолини.
Американка Мэдисон Киз прыгнула на две ступеньки на шестое место, тогда как по позиции потеряли “нейтральная” Мирра Андреева и полька Ига Свентек.
Кроме того, американка Эмма Наварро теперь стала девятой, а испанка Паула Бадоса в обновленном рейтинге замыкает первую десятку.
- (1). Арина Соболенко — 11 553 очка;
- (2). Коко Гауфф (США) — 8 083 очка;
- (3). Джессика Пегула (США) — 6 483 очка;
- (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 853 очка;
- (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4 805 очков;
- (8) Мэдисон Киз (США) — 4 669 очков;
- (6) Мирра Андреева — 4 636 очков;
- (7). Ига Свентек (Польша) — 4 618 очков;
- (10). Эмма Наварро (США) — 3 697 очков;
- (9). Паула Бадоса (Испания) — 3 684 очка.
На этой неделе стартует турнир WTA 500 в Берлине и турнир серии 250 в Ноттингеме.