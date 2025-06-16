Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Калинина снова выбыла из топ-100

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 16 июня 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, а вот второй ракеткой теперь стала американка Коко Гауфф, третью строчку замкнула еще одна представительница США Джессика Пегула.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

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Рейтинг WTA — на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая потеряла одну строчку и теперь занимает 14-е место. Также на одну строчку опустилась Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Марта Костюк без изменений, а Ангелина Калинина снова выбыла из первой сотни рейтинга.

14. (13). Элина Свитолина — 3 035 очков;

26. (26). Марта Костюк — 1 736 очков;

46. (45). Даяна Ястремская — 1 159 очков;

68. (67). Юлия Стародубцева — 924 очка;

101. (96). Ангелина Калинина — 708 очков;

156. (151). Дарья Снигур — 470 очков;

195 (202) Александра Олейникова — 366 очков;

237 (244) Анастасия Соболева — 306 очков.

Рейтинг WTA от 16 июня 2025 года

В первой десятке рейтинга WTA произошло семь изменений. Китаянка Чжэн Циньвэнь поднялась на четвертую позицию, сместив с нее итальянку Жасмин Паолини.

Американка Мэдисон Киз прыгнула на две ступеньки на шестое место, тогда как по позиции потеряли “нейтральная” Мирра Андреева и полька Ига Свентек.

Кроме того, американка Эмма Наварро теперь стала девятой, а испанка Паула Бадоса в обновленном рейтинге замыкает первую десятку.

(1). Арина Соболенко — 11 553 очка; (2). Коко Гауфф (США) — 8 083 очка; (3). Джессика Пегула (США) — 6 483 очка; (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 853 очка; (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4 805 очков; (8) Мэдисон Киз (США) — 4 669 очков; (6) Мирра Андреева — 4 636 очков; (7). Ига Свентек (Польша) — 4 618 очков; (10). Эмма Наварро (США) — 3 697 очков; (9). Паула Бадоса (Испания) — 3 684 очка.

На этой неделе стартует турнир WTA 500 в Берлине и турнир серии 250 в Ноттингеме.

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