Шахтер узнал соперника в первом раунде квалификации Лиги Европы
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы-2025/26. С этой стадии путевку в основной турнир будет бороться донецкий Шахтер.
Подопечным Арды Турана нужно пройти четыре раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи на одном из этапов отбора они опустятся в Лигу конференций.
В результате жеребьевки 1 раунда квалификации Лиги Европы Шахтер узнал своего соперника.
Жеребьевка 1 раунда квалификации Лиги Европы: соперник Шахтера
Перед жеребьевкой 1-го раунда квалификации Лиги Европы Шахтер попал в число сеяных команд.
Таким образом, соперником горняков могла стать одна из команд, которая была несеяной — это шведский Геккен, азербайджанский Сабах, финский Ильвес Тампере и косовская Приштина.
Жеребьевка квалификации Q1 для Шахтера в Лиге Европы определила в соперники Ильвес Тампере.
Все результаты жеребьевки Лиги Европы: 1-й раунд
- Шахтер (Украина) — Ильвес Тампере (Финляндия);
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Первые матчи квалификации Q1 Лиги Европы запланированы на 10 и 17 июля.
Жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы состоится 18 июня, а матчи запланированы на 24 и 31 июля.
Напомним, Шахтер впервые за 25 лет не сыграет в Лиге чемпионов. По итогам сезона-2024/25 в чемпионате Украины горняки заняли третье место и должны были выступить в Лиге конференций.
Однако благодаря победе в Кубке Украины будут играть в квалификации Лиги Европы.