Шахтер узнал соперника в первом раунде квалификации Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы-2025/26. С этой стадии путевку в основной турнир будет бороться донецкий Шахтер.

Подопечным Арды Турана нужно пройти четыре раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи на одном из этапов отбора они опустятся в Лигу конференций.

В результате жеребьевки 1 раунда квалификации Лиги Европы Шахтер узнал своего соперника.

Сейчас смотрят

Жеребьевка 1 раунда квалификации Лиги Европы: соперник Шахтера

Перед жеребьевкой 1-го раунда квалификации Лиги Европы Шахтер попал в число сеяных команд.

Таким образом, соперником горняков могла стать одна из команд, которая была несеяной — это шведский Геккен, азербайджанский Сабах, финский Ильвес Тампере и косовская Приштина.

Жеребьевка квалификации Q1 для Шахтера в Лиге Европы определила в соперники Ильвес Тампере.

Все результаты жеребьевки Лиги Европы: 1-й раунд

Шахтер (Украина) — Ильвес Тампере (Финляндия);

Новость дополняется…

Первые матчи квалификации Q1 Лиги Европы запланированы на 10 и 17 июля.

Жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы состоится 18 июня, а матчи запланированы на 24 и 31 июля.

Напомним, Шахтер впервые за 25 лет не сыграет в Лиге чемпионов. По итогам сезона-2024/25 в чемпионате Украины горняки заняли третье место и должны были выступить в Лиге конференций.

Однако благодаря победе в Кубке Украины будут играть в квалификации Лиги Европы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.