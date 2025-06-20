Ястремская обыграла финалистку US Open-2021 и вышла в полуфинал турнира WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

В двух сетах она одолела канадку Лейлу Фернандес, которая в 2021 году была финалисткой US Open, со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Ястремская вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме

Для Даяны это была третья очная встреча с Лейлой, предыдущие две завершились поражением украинки.

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Теннисистки провели на корте 1 час и 49 минут, за которые Ястремская пять раз подала навылет, тогда как Фернандес — один. Также у Даяны четыре двойные ошибки против одной у канадки.

На старте первого сета Ястремская совершила рывок 3:0. В седьмом гейме украинка отыграла три брейк-пойнта, а в девятом закрыла партию со счетом 6:3.

Во втором сете теннисистки обменялись брейками в девятом и десятом геймах, а победительницу определил тай-брейк, где сильнее была Даяна.

В полуфинале Ястремская сыграет против победительницы матча между полькой Магдой Линетт и датской теннисисткой Кларой Таусон.

Для Даяны это первый в карьере выход в полуфинал травяного турнира WTA. До сих пор теннисистка не проходила дальше четвертьфинала на турнирах с травяным покрытием.

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