В Украине продолжается прием заявлений на помощь на дрова 2026 года для подготовки к новому отопительному сезону.

По данным Пенсионного фонда Украины, украинцы, отапливающие жилье дровами или углем, могут оформить жилищную субсидию, льготу или другую финансовую поддержку. В отдельных случаях общая сумма пособия может достигать 19 400 грн на одно домохозяйство.

Когда будет доплата на твердое топливо и кто может оформить ее, читайте в материале на Фактах ICTV.

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Кто может получить помощь на дрова от государства

Как пояснили в Пенсионном фонде, право на выплаты имеют домохозяйства, не пользующиеся газовым или централизованным отоплением и обогревающие жилье исключительно твердым топливом, а именно дровами или углем. При этом необходимо подтвердить, что именно такой вид отопления используется.

Кроме жилищной субсидии отдельным категориям граждан назначают льготы. Это касается в частности участников боевых действий, людей с инвалидностью, ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, многодетных семей, одиноких пенсионеров и других граждан, имеющих соответствующий статус.

Отдельно действует международная программа поддержки для жителей прифронтовых территорий. В этом случае денежная помощь на дрова 2026 года может составлять до 19 400 грн на домохозяйство. Список населенных пунктов и получателей определяют местные военные администрации.

В прифронтовых общинах Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей предусмотрена международная финансовая поддержка. Такие домохозяйства могут получить дополнительное пособие на приобретение твердого топлива в размере 19 400 грн.

Список общин, жители которых будут иметь право на эти выплаты, определяют областные военные администрации.

Прежде всего, средства будут предоставлять:

получателям жилищных субсидий и льгот;

одиноким нетрудоспособным пожилым людям;

одиноким матерям;

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Как рассчитывают денежную помощь на твердое топливо 2026

По данным Пенсионного фонда Украины, при назначении жилищной субсидии учитывается минимальная норма, а именно 2 тонны твердого топлива в год для одного домохозяйства.

Предельная стоимость одной тонны составляет 4 602,57 грн, поэтому ориентировочная стоимость годовой нормы составляет около 9 205 грн. Субсидия покрывает разницу между этой суммой и обязательным платежом, определяемым в зависимости от доходов семьи.

Для получателей льгот действует другая норма, а именно 1 тонна твердого топлива в год. Размер компенсации зависит от льготной категории. К примеру, участники боевых действий могут рассчитывать на 75% скидки.

Помощь на дрова 2026: даты регистрации и какие документы нужны

По информации Пенсионного фонда, для оформления выплат необходимо подать заявление, декларацию о доходах, документы, подтверждающие право на льготу или субсидию, банковские реквизиты, а в отдельных случаях и акт обследования жилищных условий.

Предоставить документы можно до 17 августа 2026 года. Именно до этой даты продолжается прием заявлений на пособие на дрова 2026 года. После проверки документов Пенсионный фонд принимает решение о назначении выплат.

Когда будут выплаты на твердое топливо в 2026 году

После начала приема заявлений многие украинцы спрашивают, когда будут давать помощь на дрова 2026 года.

Средства перечисляются только после рассмотрения заявления и принятия решения о назначении помощи. Поэтому точная дата выплаты зависит от завершения проверки документов.

Если речь идет о доплате на твердое топливо в рамках международных программ поддержки, порядок и сроки финансирования определяются отдельно для каждой территории.

Источник : Пенсійний фонд

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