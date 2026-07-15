До конца 2026 Украина рассчитывает получить техническую возможность производить ракеты для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о производстве ракет для Patriot

Как отметил на саммите Украина – Юго-Восточная Европа президент Владимир Зеленский, сейчас ведется работа над лицензиями для Patriot.

– Мы работаем над лицензиями Patriot. У нас была договоренность, как вы правильно сказали, политическая. Мы рассчитываем до конца 2026 года получить возможность технически производить украинской командой наши ракеты, американские ракеты нашей силы, — сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина также достигла договоренностей с Францией и Италией о развитии производства ракет для европейских систем ПВО.

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– У нас есть отдельная договоренность с Европейским Союзом, а именно с Францией и Италией, потому что они дают разрешения на производство SAMP/T. Мы договорились с французской стороной, а итальянская сторона поддержала решение. Мы договорились о ракетах SCALP, Aster 30, а также о SAMP/T нового поколения, – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина также реализует собственный проект европейской антибаллистической системы FREYJA, в рамках которого Украина разрабатывает пусковую установку и ракету, тогда как партнеры должны обеспечить другие компоненты, в первую очередь радары.

– Украина строит лончер и ракету. Нам не хватает других деталей, прежде всего радаров. Мы объединили сейчас восемь стран этой инициативы и уже понятны компании, которые технологически могут быстро решить вопросы радаров, – сказал он.

Президент отметил, что Совет национальной безопасности и обороны осуществляет координацию работы над антибалистическим направлением.

— СНБО собирал антибалистическую коалицию. Секретарь СНБО (Рустем Умеров, – Ред.) за это отвечал. У нас происходит трехсторонний формат: есть лидер, есть советник по национальной безопасности, в нашем случае это секретарь СНБО, и есть компании, которые обеспечивают ту или иную часть антибалистической системы, – сообщил глава государства.

По его словам, первая встреча в этом формате уже прошла во Франции, а следующим этапом будет согласование сроков реализации проекта. Президент подчеркнул, что важным вопросом для украинских разработок также остается успешное прохождение испытаний.

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