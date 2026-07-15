До конца 2026 Украина рассчитывает получить техническую возможность производить ракеты для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о производстве ракет для Patriot

Как отметил на саммите Украина – Юго-Восточная Европа президент Владимир Зеленский, сейчас ведется работа над лицензиями для Patriot.

– Мы работаем над лицензиями Patriot. У нас была договоренность, как вы правильно сказали, политическая. Мы рассчитываем до конца 2026 года получить возможность технически производить украинской командой наши ракеты, американские ракеты нашей силы, — сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина также достигла договоренностей с Францией и Италией о развитии производства ракет для европейских систем ПВО.

Сейчас смотрят

– У нас есть отдельная договоренность с Европейским Союзом, а именно с Францией и Италией, потому что они дают разрешения на производство SAMP/T. Мы договорились с французской стороной, а итальянская сторона поддержала решение. Мы договорились о ракетах SCALP, Aster 30, а также о SAMP/T нового поколения, – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина также реализует собственный проект европейской антибаллистической системы FREYJA, в рамках которого Украина разрабатывает пусковую установку и ракету, тогда как партнеры должны обеспечить другие компоненты, в первую очередь радары.

– Украина строит лончер и ракету. Нам не хватает других деталей, прежде всего радаров. Мы объединили сейчас восемь стран этой инициативы и уже понятны компании, которые технологически могут быстро решить вопросы радаров, – сказал он.

Президент отметил, что Совет национальной безопасности и обороны осуществляет координацию работы над антибалистическим направлением.

— СНБО собирал антибалистическую коалицию. Секретарь СНБО (Рустем Умеров, – Ред.) за это отвечал. У нас происходит трехсторонний формат: есть лидер, есть советник по национальной безопасности, в нашем случае это секретарь СНБО, и есть компании, которые обеспечивают ту или иную часть антибалистической системы, – сообщил глава государства.

По его словам, первая встреча в этом формате уже прошла во Франции, а следующим этапом будет согласование сроков реализации проекта. Президент подчеркнул, что важным вопросом для украинских разработок также остается успешное прохождение испытаний.

Читайте также
Зеленский призвал партнёров предоставить Украине 300 ракет Patriot на зиму
Зеленский призвал предоставить Украине 300 ракет Patriot

Связанные темы:

Владимир ЗеленскийРакета
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.