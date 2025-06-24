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Тоже родом из Одессы: Ястремская рассказала о своем парне — бойце ММА

Даяна Ястремська

Украинская теннисистка Даяна Ястремская приоткрыла завесу своей личной жизни и рассказала, что с прошлого года встречается с бойцом ММА по имени Давид.

Об этом спортсменка рассказала в интервью изданию Чемпион.

Кто парень Ястремской

Даяна призналась, что ее избранник родился и вырос в ее родной Одессе. Также он немного моложе ее.

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— Мы познакомились еще пять лет назад, но встречаться начали в прошлом году. Он — боец ММА. Его зовут Давид, он родился и вырос в Одессе и на международном уровне представляет Украину. Хотя он немного моложе меня, внешне этого точно не скажешь, — призналась Ястремская.

Она добавила, что свой последний бой Давид провел год назад. Сейчас его рекорд в октагоне — шесть побед без поражений.

Ястремская также рассказала, что ее парень тренировался в одном из самых известных залов мира — American Top Team в Майами.

Теннисистка рассказала, что он выступает в среднем весе, поэтому подобрать правильного соперника — это настоящий вызов.

— Слабые отказываются, а к боям с топами пока не подпускают. Но это нормальная ситуация: в боевых видах спорта очень важно правильно выстроить путь, чтобы в будущем претендовать на большие контракты. Конечно, в идеале — с UFC. Я искренне желаю ему этого и верю, что он достигнет своей цели, — добавила она.

Даяна пообещала, что обязательно сообщит о трансляции боя своего парня, как только будет известна следующая дата.

 

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На прошлой неделе Даяна Ястремская вышла в финал теннисного турнира WTA 250 в Ноттингеме на травяном покрытии. Однако в решающем матче она уступила американке Маккартни Кесслер в двух сетах 4:6, 5:7.

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Фото: Даяна Ястремская

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