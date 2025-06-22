Ястремская уступила американке в финале травяного турнира WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение в финале теннисного турнира WTA 250 в Ноттингеме на травяном покрытии.

В решающем матче она уступила американке Маккартни Кесслер в двух сетах 4:6, 5:7.

Ястремская проиграла Кесслер в финале

Теннисистки провели на корте 1 час и 44 минуты, за которые Ястремская сделала четыре эйса, ее соперница — два. Также обе теннисистки допустили по две двойных ошибки.

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В первом сете Кесслер с двумя брейками повела 5:2, но отдала свою подачу украинке, когда подавала на сет. Даяне удалось отыграть еще один гейм, но все же она уступила на подаче американки 4:6.

Во второй партии ключевым стал седьмой гейм на подаче Ястремской, который взяла Кесслер. При счете 3:5 украинка отыграла пять матчболов и осталась в игре. Даяна сравняла до 5:5, но два следующих гейма были за соперницей.

Ястремская — Кесслер: видеообзор матча финала WTA 250

Финал WTA в Ноттингеме стал для Ястремской седьмым в карьере и вторым с начала сезона: первые три украинка выиграла, тогда как в остальных — уступала.

Напомним, Ястремская вышла в финал турнира WTA 250 в Ноттингеме, одолев в двух сетах польскую теннисистку Магду Линетт со счетом 6:4, 6:4.

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