Снова “зимний” футбол: Катар претендует на проведение клубного ЧМ-2029

Катар проявил заинтересованность в проведении клубного чемпионата мира по футболу 2029 года, что предполагает перенос турнира на зимний период.

Газета The Guardian пишет, что катарские представители провели встречу с чиновниками ФИФА в США, заявив о желании провести следующий клубный ЧМ через четыре года.

Катар хочет провести клубный ЧМ-2029

Катар — маленькая страна, и с точки зрения логистики резко контрастирует с Соединенными Штатами, где матчи проходят в 11 разных городах.

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В Катаре к чемпионату мира 2022 года было построено девять стадионов, шесть из которых регулярно используются для проведения матчей футбольной лиги страны.

Хотя предложенная логистика турнира может устроить ФИФА, экстремальная жара в Катаре летом может стать серьезной проблемой. Это почти наверняка заставит перенести турнир на зиму, как это было в случае с Мундиалем-2022.

Но экстремальные погодные условия также стали проблемой в Соединенных Штатах этим летом: матч Бенфика — Челси в 1/8 финала был остановлен на два часа из-за шторма в Шарлотте, штат Северная Каролина. Свое возмущение после матча выразил тренер синих Энцо Мареска, назвав это решение “шуткой”.

Как пишет издание, во время неофициальных обсуждений декабрь 2029 года упоминается как наиболее вероятный для проведения клубного ЧМ в Катаре. В то же время, категорически против этого могут выступить европейские лиги, ведь это будет срывом внутренних соревнований.

Однако некоторые клубы, которые, возможно, примут участие в соревнованиях, могут иметь другое мнение, учитывая финансовые вознаграждения. В этом году ФИФА выделила призовой фонд в размере $1 млрд.

Манчестер Сити уже выиграл $51,7 млн за выход в 1/8 финала и получит еще $74,1 млн, если победит в турнире. Только за победу в финале ФИФА вознаградит команду $40 млн. Таким образом, общий призовой фонд в размере $125 млн за победу в семи матчах турнира – лишь немного меньше, чем получил Пари Сен-Жермен от УЕФА за триумф в 17-матчевой кампании в Лиге чемпионов.

ФИФА назначила проведение клубного чемпионата мира 2025 года в Соединенных Штатах без конкурса. Но, ожидается, что это произойдет перед выбором хозяина клубного ЧМ-2029.

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