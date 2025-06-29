Знову “зимовий” футбол: Катар претендує на проведення клубного ЧС-2029

Катар виявив зацікавленість у проведенні клубного чемпіонату світу з футболу 2029 року, що передбачає перенесення турніру на зимовий період.

Газета The Guardian пише, що катарські представники провели зустріч із чиновниками ФІФА у США, заявивши про бажання провести наступний клубний ЧС через чотири роки.

Катар хоче провести клубний ЧС-2029

Катар – маленька країна, і з погляду логістики різко контрастує зі Сполученими Штатами, де матчі відбуваються в 11 різних містах.

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У Катарі до чемпіонату світу 2022 року було побудовано дев’ять стадіонів, шість із яких регулярно використовуються для проведення матчів футбольної ліги країни.

Хоча запропонована логістика турніру може влаштувати ФІФА, екстремальна спека в Катарі влітку може стати серйозною проблемою. Це майже напевне змусить перенести турнір на зиму, як це було з Мундіалем-2022.

Але екстремальні погодні умови також стали проблемою в Сполучених Штатах цього літа: матч Бенфіка – Челсі в 1/8 фіналу був зупинений на дві години через шторм у Шарлотті, штат Північна Кароліна. Своє обурення після матчу висловив тренер синіх Енцо Мареска, назвавши це рішення “жартом”.

Як пише видання, під час неофіційних обговорень грудень 2029 року згадується як найбільш імовірний для проведення клубного ЧС у Катарі. Водночас категорично проти цього можуть виступити європейські ліги, адже це буде зривом внутрішніх змагань.

Однак деякі клуби, які, ймовірно, візьмуть участь у змаганнях, можуть мати іншу думку, з огляду на фінансові винагороди. Цьогоріч ФІФА виділила призовий фонд у розмірі $1 млрд.

Манчестер Сіті вже виграв $51,7 млн за вихід до 1/8 фіналу і отримає ще $74,1 млн, якщо переможе у турнірі. Лише за перемогу у фіналі ФІФА винагородить команду $40 млн. Отже, загальний призовий фонд у розмірі $125 млн за перемогу в семи матчах турніру лише трохи менший, ніж отримав Парі Сен-Жермен від УЄФА за тріумф у 17-матчевій кампанії в Лізі чемпіонів.

ФІФА призначила проведення клубного чемпіонату світу 2025 року у Сполучених Штатах без конкурсу. Але, очікується, що це станеться перед вибором господаря клубного ЧС-2029.

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