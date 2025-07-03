Диогу Жота погиб в ДТП в Испании: 11 дней назад вингер Ливерпуля женился
Диогу Жота — вингер Ливерпуля и форвард сборной Португалии погиб в ДТП в 28 лет.
Диогу Жота погиб в автокатастрофе: что известно
Инцидент произошел в провинции Самора, Испания.
28-летний футболист погиб в результате ДТП на трассе А-52, вблизи муниципалитета Паласиос-де-Санабриа.
Как сообщает издание Marca, автомобиль, в котором находились Жота и его брат Андре, слетел с дороги, после чего машина загорелась.
Николо Скира на своей странице в соцсети Х подтвердил гибель Жота, и выразил соболезнования.
— Ужасная и печальная новость. На 28-м году жизни скончался форвард Ливерпуля Диогу Жота. Царство ему небесное, — написал он.
Инсайдер Фабрицио Романо тоже подтвердил смерть известного футболиста.
Позже гибель Диогу Жота подтвердила и Федерация футбола Португалии.
Это ужасное событие произошло всего через несколько дней после личной радости футболиста.
22 июня Диогу Жота отпраздновал свадьбу. У него осталась жена и трое детей.
Диогу Жота — карьера
Жота был важной частью команды Ливерпуль, к которой присоединился в 2020 году.
Ранее играл за Порту и Вулверхэмптон, получив репутацию динамичного и техничного нападающего.
В сезоне 2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.