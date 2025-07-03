Диогу Жота погиб в ДТП в Испании: 11 дней назад вингер Ливерпуля женился

Диогу Жота — вингер Ливерпуля и форвард сборной Португалии погиб в ДТП в 28 лет.

Диогу Жота погиб в автокатастрофе: что известно

Инцидент произошел в провинции Самора, Испания.

28-летний футболист погиб в результате ДТП на трассе А-52, вблизи муниципалитета Паласиос-де-Санабриа.

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Как сообщает издание Marca, автомобиль, в котором находились Жота и его брат Андре, слетел с дороги, после чего машина загорелась.

Николо Скира на своей странице в соцсети Х подтвердил гибель Жота, и выразил соболезнования.

— Ужасная и печальная новость. На 28-м году жизни скончался форвард Ливерпуля Диогу Жота. Царство ему небесное, — написал он.

Инсайдер Фабрицио Романо тоже подтвердил смерть известного футболиста.

Позже гибель Диогу Жота подтвердила и Федерация футбола Португалии.

Это ужасное событие произошло всего через несколько дней после личной радости футболиста.

22 июня Диогу Жота отпраздновал свадьбу. У него осталась жена и трое детей.

Диогу Жота — карьера

Жота был важной частью команды Ливерпуль, к которой присоединился в 2020 году.

Ранее играл за Порту и Вулверхэмптон, получив репутацию динамичного и техничного нападающего.

В сезоне 2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

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