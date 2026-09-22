Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у страны нет свободных объемов калийных удобрений, которые она могла бы поставить в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко опроверг соглашение с США по калийным удобрениям

Заявление белорусского президента прозвучало после того, как Дональд Трамп сообщил о работе над масштабным соглашением по закупке калийных удобрений в Беларуси со значительной скидкой на фоне торговой войны с Канадой.

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Ранее Лукашенко говорил о возможности поставок белорусских калийных удобрений в США.

Однако он отмечал, что Беларусь не способна обеспечить американский рынок большими объемами продукции, поскольку производство удобрений на этот год уже распределено между контрактами.

— Даже если бы мы хотели поставлять (калийные удобрения, — Ред.) на другие, западные рынки, у нас просто нет таких объемов – все расписано по контрактам, – подчеркнул белорусский президент.

Трамп анонсировал соглашение по калийным удобрениям из Беларуси и отметил, что они будут стоить дешевле, чем удобрения из Канады.

В марте этого года администрация Трампа сняла санкции с белорусских предприятий, производящих калийные удобрения – Белорусской калийной компании и Белоруськалия.

Это решение было принято в обмен на освобождение режимом Александра Лукашенко группы политических заключенных.

В мае издание Bloomberg сообщало, что США оказывают давление на Украину, чтобы Киев смягчил ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси.

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