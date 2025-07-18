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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Усик и Дюбуа показали вес перед боем за абсолют и сошлись в дуэли взглядов

Усик і Дюбуа
Фото: Getty Images

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик и обладатель пояса IBF Дениэль Дюбуа приняли участие в традиционной церемонии взвешивания перед боем в Лондоне.

После этого состоялась завершающая дуэль взглядов накануне поединка Усик – Дюбуа 2.

Усик – Дюбуа 2: церемония взвешивания

Во время церемонии взвешивания Даниэль Дюбуа перевесил Александра Усика более чем на 7 кг.

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Весы под Александром Усиком показали 103,1 кг, тогда как вес британца перед боем-реваншем составлял 110,5 кг.

– Для меня это большая возможность, для моих людей и моей страны. Спасибо Иисусу Христу и Деве Марии. Увидимся завтра, большое спасибо. Слава Украине! – сказал после взвешивания Усик.

После взвешивания состоялась еще одна дуэль взглядов, во время которой британец снова не устоял под пристальным взглядом Александра и первым отвел голову в сторону.

В реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа на кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик, а также титул IBF, принадлежащий Дюбуа.

Победитель поединка объединит пояса и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, что в мае 2024 года Усик уже становился абсолютным чемпионом, когда одолел Тайсона Фьюри, но впоследствии вынужден был отказаться от одного из поясов.

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