Усик и Дюбуа показали вес перед боем за абсолют и сошлись в дуэли взглядов

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик и обладатель пояса IBF Дениэль Дюбуа приняли участие в традиционной церемонии взвешивания перед боем в Лондоне.

После этого состоялась завершающая дуэль взглядов накануне поединка Усик – Дюбуа 2.

Во время церемонии взвешивания Даниэль Дюбуа перевесил Александра Усика более чем на 7 кг.

Весы под Александром Усиком показали 103,1 кг, тогда как вес британца перед боем-реваншем составлял 110,5 кг.

После взвешивания состоялась еще одна дуэль взглядов, во время которой британец снова не устоял под пристальным взглядом Александра и первым отвел голову в сторону.

Heavyweight Supremacy

Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois

Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE —> https://t.co/FoiaUucafv#UsykDubois2 | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/SUcmgsrTDL

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 18, 2025