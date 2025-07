Усик и Дюбуа вышли на боксерский ринг: момент появления

Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа вышли на боксерский ринг на бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супер тяжелой весовой категории.

Ниже можно посмотреть видео, как Даниэль Дюбуа вышел на ринг для поединка с Александром Усиком.

Александр Усик вышел на боксерский ринг под песню Аве Мария, а после нее начала звучать композиция Братья Василия Жадана.

Oleksandr Usyk makes his way into the ring at Wembley????

???? Buy #UsykDubois2 NOW HERE —> https://t.co/FoiaUucafv | Live Now pic.twitter.com/2H2uMnCsAh

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025