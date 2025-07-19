Усик и Дюбуа вышли на боксерский ринг: момент появления
Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа вышли на боксерский ринг на бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супер тяжелой весовой категории.
Реванш Усик-Дюбуа: момент появления на боксерском ринге
Ниже можно посмотреть видео, как Даниэль Дюбуа вышел на ринг для поединка с Александром Усиком.
Александр Усик вышел на боксерский ринг под песню Аве Мария, а после нее начала звучать композиция Братья Василия Жадана.
Oleksandr Usyk makes his way into the ring at Wembley????
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— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025
Бой-реванш стал продолжением истории, которая началась в августе 2023 года, когда Усик победил Дюбуа в девятом раунде техническим нокаутом, защитив свои титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
Британский боксер готовился с новым тренерским штабом и заявлял о готовности якобы отобрать все пояса у украинца.
В то же время Усик, несмотря на войну в Украине, сосредоточенно прошел подготовку, неоднократно заявляя, что этот бой — не только за титулы, но и за честь страны.