Удар по Рязанскому НПЗ: повреждены ключевые установки переработки топлива
- Украинские военные нанесли серию успешных ударов по важным объектам российских оккупантов, в частности поразив пункты управления, склады и ангары с техникой в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
- Кроме того, в Генштабе ВСУ подтвердили существенные повреждения инфраструктуры Рязанского НПЗ, являющегося одним из крупнейших предприятий РФ и обеспечивающего топливом армию оккупантов.
Силы обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, пункты управления, ангар с военной техникой и состав материально-технических средств российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение Рязанского НПЗ и других объектов РФ
По информации Генштаба, в ночь на 15 и 16 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.
Среди них – пункт управления России в районе Покровска, а также пункт управления беспилотниками в Графском Донецкой области.
В то же время Силы обороны Украины поразили ангар с военной техникой российских оккупантов в Селидово Донецкой области.
Украинские военные нанесли удары по составу материально-технических средств армии России в Бараниковке Луганской области и ремонтному подразделению в Приволье Херсонской области.
Кроме этого, Силы обороны атаковали сосредоточение живой силы оккупантов в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидово Донецкой области, Любимовке Запорожской области и районах ряда других населенных пунктов.
Также в Генеральном штабе ВСУ уточнили результаты попаданий по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода на территории России в ночь на 15 мая.
По данным Генштаба, повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива.
Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, обеспечивающим топливом оккупационную армию.