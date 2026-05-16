Силы обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, пункты управления, ангар с военной техникой и состав материально-технических средств российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, в ночь на 15 и 16 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

Среди них – пункт управления России в районе Покровска, а также пункт управления беспилотниками в Графском Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины поразили ангар с военной техникой российских оккупантов в Селидово Донецкой области.

Украинские военные нанесли удары по составу материально-технических средств армии России в Бараниковке Луганской области и ремонтному подразделению в Приволье Херсонской области.

Кроме этого, Силы обороны атаковали сосредоточение живой силы оккупантов в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидово Донецкой области, Любимовке Запорожской области и районах ряда других населенных пунктов.

Также в Генеральном штабе ВСУ уточнили результаты попаданий по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода на территории России в ночь на 15 мая.

По данным Генштаба, повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива.

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, обеспечивающим топливом оккупационную армию.

