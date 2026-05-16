Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия находится в слабом и шатком положении, поэтому сейчас не время для переговоров — необходимо усиливать санкционное и политическое давление на Москву.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эстония о переговорах с РФ: что известно

— Мы не очень положительно относимся к этой идее, что все спешат в Москву и давайте начнем разговаривать, потому что Россия слабее. Сейчас не время, — подчеркнул Цахкна.

Он отметил, что Москва пытается активизировать контакты с европейскими государствами на фоне экономических трудностей и затяжной войны против Украины, однако это не должно менять подхода Запада.

По словам Цахкны, правильная стратегия состоит в усилении санкций и поддержке Украины, поскольку попытки диалога могут сыграть в пользу Кремля.

Он также отметил, что нынешняя позиция России ослаблена из-за санкций и потерь в войне, поэтому именно сейчас Европа должна давить, а не говорить.

Как пишет Bloomberg, усилия по возобновлению контактов с Москвой после полномасштабного вторжения России в Украину развивались волнообразно — то усиливаясь, то снова угасая.

В частности, в феврале высокопоставленный представитель президента Франции Эммануэля Макрона посетил Москву, где провел серию редких личных встреч с российскими чиновниками.

В начале месяца президент Европейского совета Антониу Кошта заявлял о потенциале для предстоящих переговоров с Россией, однако позже уточнил, что какие-либо контакты возможны только в подходящий момент и что Евросоюз не намерен мешать дипломатическим инициативам, продвигаемым президентом США Дональдом Трампом.

Президент Финляндии Александер Стубб в комментарии итальянскому изданию Corriere della Sera также предполагал, что со временем диалог с Россией придется возобновить, хотя не определил, когда это может произойти.

В то же время, глава МИД Эстонии подчеркнул, что Владимир Путин постепенно исчерпывает свои возможности, а западные санкции уже дают ощутимый эффект.

По его словам, российское вторжение не демонстрирует значительного прогресса, тогда как армия РФ несет существенные потери, а Украина все активнее наносит удары по российской нефтяной инфраструктуре и логистическим объектам, в частности в тылу.

Как пишет Bloomberg, Путин недавно потерял часть политического влияния в ЕС после изменений в позиции Венгрии, ранее блокировавшей отдельные решения относительно России и поддержки Украины.

Это позволило Евросоюзу принять новый пакет санкций против РФ и согласовать кредит Украины на €90 млрд, ранее тормозившийся Будапештом.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что тон в Европе изменился, а большинство стран все больше поддерживают идею усиления давления на Россию, которая, по его словам, находится в нестабильном положении.

Напомним, в Эстонии заявили, что Украина имеет право на самооборону в войне против РФ, однако на фоне инцидентов с дронами в странах Балтии ожидают от Киева лучшего контроля маршрута и безопасности использования БпЛА, чтобы избегать их случайного попадания в воздушное пространство соседних государств.

