Скандал на Всемирных играх в Китае: сборной Украины хотели запретить желто-синюю одежду

В Китае стартуют 12 Всемирные игры. На церемонии открытия украинской сборной пытались запретить желто-синюю одежду.

После двухчасового спора и вмешательства представителей Международной организации, которая проводит эти игры, украинской команде вернули жакеты в национальных цветах.

Об этом сообщил корреспондент телеканала ICTV Андрей Ковальский.

Скандал с украинской сборной на Всемирных играх 2025 в Китае

Украинская сборная была одета в желто-голубые костюмы. Перед началом церемонии открытия к команде подошли организаторы и сказали, что запрещено выходить на церемонию открытия в одежде национальных цветов.

— Это была принципиальная позиция украинской команды, чтобы такие жакеты были на наших девушках. Что произошло? Перед началом к нам подошли организаторы и сказали, что запрещено в этих жилетах и жакетах выходить на церемонию открытия. Не объясняя, почему. Эта перепалка длилась около двух часов. Мы доказывали, что это просто жакеты, выполненные в национальных цветах, но нам запрещали. И, в конце концов, прямого запрета не дали, но и не допустили к обслуживанию, — рассказал корреспондент.

Команду заставили сдать эти жакеты и оставить их на арене, где проводились меры безопасности. Одежду удалось вернуть после вмешательства представителей Международной организации, которая проводит игры.

— Вся сборная, как вы видите, сейчас в этих жакетах. Это первая маленькая, но очень важная победа для Украины. Потому что для нас было очень важно, чтобы желто-синие цвета были на этой церемонии открытия, подчеркнул корреспондент.

— Команда, вот вы видите на видео, уже довольна, счастлива, потому что мы все-таки добились своего. Обратите внимание на жилеты, на жакеты, которые одеты на наших девушках. Они выполнены в желто-синих цветах, — добавил Ковальский.

В четверг, 7 августа, в китайском городе Чэнду стартуют 12-е Всемирные игры.

В этом году соревнования побьют рекорды по масштабам и по количеству стран-участниц.

Более 4 тыс. спортсменов из разных уголков мира прибыли в Китай, чтобы представить 115 государств, это самый высокий показатель за всю историю Игр.

Украинская команда получила 87 лицензий. На Всемирных играх представлены 34 вида спорта, а 99 украинских спортсменов будут соревноваться в 20 видах.

Фото: Андрей Ковальский

