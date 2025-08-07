Скандал на Всесвітніх іграх у Китаї: збірній України хотіли заборонити жовто-синій одяг

У Китаї стартують 12-ті Всесвітні ігри. На церемонії відкриття українській збірній намагалися заборонити жовто-синє вбрання.

Після двогодинної суперечки і втручання представників Міжнародної організації, яка проводить ці ігри, українській команді повернули жакети у національних кольорах.

Про це повідомив кореспондент телеканалу ICTV Андрій Ковальський.

Скандал з українською збірною на Всесвітніх іграх 2025 у Китаї

Українська збірна була вдягнена у жовто-синє вбрання. Перед початком церемонії відкриття до команди підійшли організатори сказали, що заборонено виходити на церемонію відкриття в одязі у національних кольорах.

– Це була принципова позиція української команди, щоб такі жакети були на наших дівчатах. Що сталося? Просто перед початком до нас підійшли організатори і сказали, що заборонено в тих жилетах і жакетах виходити на церемонію відкриття. Не пояснюючи, чому. Ця суперечка тривала близько двох годин. Ми доводили, що це просто жакети виконані в національних кольорах, але нам забороняли. І, врешті-решт, прямої заборони не дали, але й не допустили до обслуговування, – розповів кореспондент.

Команду змусили здати ці жакети й їх залишити на арені, де проводилися заходи безпеки. Вбрання вдалося повернути після втручання представників Міжнародної організації, яка проводить ігри.

– Вся збірна, як ви бачите, зараз у цих жакетах. Це перша маленька, але дуже важлива перемога для України. Бо для нас було дуже важливо, щоб жовто-сині кольори були присутні на цій церемонії відкриття, наголосив кореспондент.

– Команда, ось ви бачите на відео, вже задоволена, щаслива, тому що ми таки домоглися свого. Зверніть увагу на жилети, на жакети, які одягнуті на наших дівчатах. Вони в жовто-синіх кольорах, – додав Ковальський.

У четвер, 7 серпня, у китайському місті Ченду стартують 12-ті Всесвітні ігри.

Цього року змагання поб’ють рекорди за масштабами і за кількістю країн-учасниць.

Понад 4 тис. спортсменів із різних куточків світу прибули до Китаю, щоб представити 115 держав, це найвищий показник за всю історію Ігор.

Українська команда здобула 87 ліцензій. На Всесвітній іграх представлені 34 види спорту, а 99 українських спортсменів змагатимуться у 20 видах.

Фото: Андрій Ковальський

