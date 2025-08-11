Свитолина и Костюк завершили выступления на турнире в Цинциннати: детали

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк завершили выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Свитолина уступила в матче второго круга чешке Барборе Крейчиковой, а Костюк снялась с матча против Иги Свьонтек в третьем круге.

Свитолина и Костюк завершили выступления в Цинциннати

Обе украинки попали в основную сетку соревнований в статусе сеяных. Костюк во втором круге одержала разгромную победу над немкой Татьяной Марией и вышла в третий раунд, где должна была сыграть со Свентек.

Впоследствии Марта сообщила, что решила сняться с соревнований, чтобы восстановиться после повреждения запястья, которое получила в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Монреале.

Свитолина же во втором круге противостояла чешке Барборе Крейчиковой. Теннисистки провели на корте 2 часа и 4 минуты. Украинка уступила в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 3:6.

После победы в первой партии Элина вела во второй 3:2, но потеряла инициативу и позволила Крейчиковой восстановить паритет.

В решающем сете Свитолина вышла вперед, но проиграла следующие четыре гейма и в итоге уступила во встрече с чешкой.

Свитолина – Крейчикова: видеообзор матча

Таким образом, единственной украинкой, которая продолжает выступления в одиночном разряде турнира WTA 1000 в Цинциннати, остается Даяна Ястремская. Ее соперницей в третьем круге станет американка Коко Гауфф.

