ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона 2025/26. В финальном противостоянии парижане обыграли лондонский Арсенал в серии послематчевых пенальти, поскольку основное время завершилось вничью.

ПСЖ дважды стал победителем Лиги чемпионов

К финальному противостоянию команды подошли с совершенно разным бэкграундом. Арсенал выиграл основной раунд и до сих пор не имел ни одного поражения в текущем сезоне, пытаясь завоевать кубок Лиги чемпионов после неудачи в финале 2006 года.

Однако действующий обладатель титула ПСЖ финишировал только 11-м и пробивался через стыковые матчи. После этого команда в плей-офф прошла сверхсложную сетку, поочередно выбив Челси, Ливерпуль и Баварию.

Счет в финале был открыт уже на шестой минуте. Воспользовавшись провалом в защите ПСЖ, форвард лондонцев Кай Гаверц выскочил один на один с вратарем и пробил мимо, выведя Арсенал вперед.

ПСЖ полностью контролировал игру в первом тайме, преимущественно владея мячом. Вскоре произошел один точный удар: Фабиан Руис пробил с фланга, но голкипер Арсенала был на месте.

На 60-й минуте поединка парижане заработали право на одиннадцатиметровый – после проверки VAR арбитры подтвердили, что Кристиан Москера сбил Хвичу Кварацхелию на линии штрафной.

Исполнять приговор взялся действующий обладатель Золотого мяча Усман Дембеле. Вингер развел Давида Райю и мяч по разным углам, восстановив паритет – 1:1 за полчаса до финального свистка.

Французский гранд продолжал доминировать на поле и имел возможность забить второй раз на 77-й минуте. Кварацхелия нанес опасный удар, который после рикошета от защитника пришел в штангу.

На 89-й минуте ПСЖ снова угрожал воротам лондонцев: Виттинья приложился к мячу на подступах к штрафной, однако он пролетел над девяткой.

Поскольку основные 90 минут завершились со счетом 1:1, игра перешла в два дополнительных тайма по 15 минут.

Важным событием стал выход украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного на последние 15 минут овертайма – этот поединок стал для него дебютным в плей-офф Лиги чемпионов.

Обладатель титула определился в серии послематчевых пенальти. После промахов Эберечи Эзе и Нуну Мендеша счет оставался равным, пока защитник лондонцев Габриэл не промахнулся в решающий момент. ПСЖ оказался более точным (4:3) и забрал кубок.

