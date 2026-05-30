Силы обороны Украины не наносили удар по шестому энергоблоку Запорожской атомной электростанции. Украинские защитники действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права и осознают последствия любых действий по ядерным объектам.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

Силы обороны о фейке РФ по удару по ЗАЭС

Как говорится в сообщении, Россия продолжает использовать Запорожскую АЭС в качестве инструмента ядерного шантажа и информационных провокаций.

Сейчас смотрят

Фейки РФ о якобы ударе Сил обороны Украины по объектам ЗАЭС являются попыткой дискредитировать Украину и скрыть собственные преступления, утверждают в Силах обороны.

– Именно Россия с марта 2022 года незаконно удерживает ЗАЭС под контролем, превратив гражданский ядерный объект в элемент военной инфраструктуры, – отмечается в сообщении.

В Силах обороны отмечают, что Россия нарушает требования размещения огневых средств поражения в пределах пятикилометровой зоны, держит средства РЭБ, вооружения, военную технику и личный состав на территории АЭС.

Там обратили внимание, что РФ намеренно не демонстрирует качественные фото и видео кадры с якобы последствиями удара.

Также отмечается, что на вооружении ВСУ нет беспилотников на оптоволоконном управлении с таким дальним радиусом действия, как и дронов с кумулятивной боевой частью весом 5-6 кг, ведь именно столько необходимо для того, чтобы пробить такое отверстие, о котором говорит российская сторона.

Как утверждают в Силах обороны, систематические манипуляции вокруг ядерной безопасности являются составляющими политики ядерного терроризма, которую Россия осуществляет против Украины и международного сообщества.

Госатомрегулирование о ситуации на ЗАЭС

Находящиеся на Запорожской АЭС в составе постоянной мониторинговой миссии эксперты МАГАТЭ должны верифицировать распространенную информацию и сообщить о результатах, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Там утверждают, что российские оккупанты обязаны предоставить международным экспертам полный доступ в машинный зал шестого энергоблока ЗАЭС для объективной оценки.

– По данным внешнего кризисного центра ЗАЭС (находящегося на подконтрольной Украине территории) и данным международной системы радиационного мониторинга IRMIS (МАГАТЭ), каких-либо изменений радиационного состояния в районе расположения ЗАЭС не наблюдается, – говорится в сообщении.

В Госатомрегулировании отмечают, что все нынешние внештатные события, угрозы ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС возникают в результате полномасштабной войны России против Украины.

Ранее российские пропагандисты распространили фейк о якобы повреждении дроном машинного зала шестого энергоблока на временно оккупированной Запорожской АЭС, в котором обвиняют Украину.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.