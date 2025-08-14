Полесье вышло в плей-офф отбора ЛК, хотя проиграло Пакшу во втором матче

Житомирское Полесье уступило в ответном матче венгерскому Пакшу в третьем раунде квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Матч Пакш – Полесье прошел на арене Фехервари ути Стадион в венгерском городе Пакш и завершился со счетом 1:2 в пользу хозяев.

Несмотря на поражение, подопечные Руслана Ротаня вышли в плей-офф квалификации – 4:2 в пользу житомирского клуба по сумме двух матчей.

Сейчас смотрят

Пакш – Полесье: как прошел матч

На протяжении матча Полесье больше контролировало мяч и нанесло девять ударов в створ ворот против четырех у соперника. Житомиряне могли открыть счет еще в середине первого тайма, но Александр Андриевский не попал в пустые ворота.

А перед уходом на перерыв забить удалось Пакшу после того, как Янош Сабо переиграл Евгения Волынца. После перерыва хозяева увеличили свое преимущество – на этот раз отличился Барна Тот.

На последней компенсированной минуте Таллес Коста сыграл на добивании после нескольких сейвов голкипера Пакша и отквитал один гол.

Пакш – Полесье – 2:1 (2:4 по сумме двух матчей)

Голы: Сабо, 39, Тот, 49 — Таллес, 90+5

В плей-офф раунде квалификации Полесье сыграет с итальянской Фиорентиной, которая является двукратным финалистом Лиги конференций с момента основания турнира в сезоне-2021/22.

Первый матч команд, номинально домашний для Полесья, запланирован на 21 августа, а ответный матч должен состояться 28 августа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.