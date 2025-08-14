Укр Рус
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Шахтер проиграл Панатинаикосу в серии пенальти и продолжит выступления в ЛК

ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер завершил выступления в квалификации Лиги Европы, проиграв в серии пенальти греческому Панатинаикосу. Горняки продолжат свои выступления в плей-офф отбора Лиги конференций.

Первый матч команд прошел без голов. Ответный матч Шахтер – Панатинаикос состоялся в Кракове на городском стадионе и завершился со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были греки – 4:3.

Шахтер – Панатинаикос: как прошел матч

Первый опасный момент от Шахтера произошел на 19-й минуте, когда Педро Энрике пробил над перекладиной. Впоследствии пробивал Артем Бондаренко, но этот удар заблокировали.

На 33-й минуте возможность отличиться имел Валерий Бондарь, но голкипер забрал мяч. Перед уходом на перерыв отличился Невертон, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

В середине второго тайма Педро Энрике пробил над воротами после углового, а Олег Очеретько неточно бил с дальней дистанции.

За десять минут до конца основного времени Шахтер остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки Очеретько. На 89-й минуте горняки создали два опасных момента, но Невертону и Кауану Элиасу не удалось их реализовать.

В итоге основное время и экстратаймы завершились ничьей. Победителя определили в серии пенальти, в которой игроки Шахтера допустили три промаха против двух у футболистов Панатинаикоса.

Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4)

  • Удаление: Очеретько, 82

После поражения от Панатинаикоса, Шахтер продолжит выступления в плей-офф Лиги конференций, где сыграет со швейцарским Серветтом.

ФК Полісся

