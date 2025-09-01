Трое украинских дзюдоистов будут представлять на международных соревнованиях другие страны – Словению и Польшу. Речь идет об Иларии Цуркан, Игоре Цуркане и Алексее Болдыреве.

Об этом пишет издание Tribuna.com.

Трое украинских дзюдоистов сменили гражданство

16-летняя Илария Цуркан вместе с братом Игорем перешли под флаг Словении.

Сейчас смотрят

На прошлой неделе Илария завоевала серебро кадетского чемпионата мира в составе команды Словении и занимает второе место в мировом рейтинге среди кадетов до 63 кг. Еще в июле в составе сборной Украины она выиграла Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Ее брат, 20-летний Игорь, является призером чемпионатов Европы среди юниоров и сейчас входит в четверку мирового рейтинга в категории до 81 кг.

Еще один украинский спортсмен, 20-летний Алексей Болдырев, получил польское спортивное гражданство. Он занимает четвертое место в мировом рейтинге юниоров в категории до 90 кг.

На официальных ресурсах Федерации дзюдо Украины пока отсутствуют комментарии по этому поводу. Отметим, что в профилях всех трех спортсменов на сайте Международной федерации (IJF) дзюдо до сих пор указаны украинские флаги.

Однако, скорее всего, их просто не обновили, ведь в новости за 29 августа IJF называет Иларию Цуркан “надеждой Словении”.

Согласно пункту правил 1.7.2.3. IJF, спортсмены в возрасте 15-20 лет и младше могут выступать за другую страну, при этом не меняя официальное гражданство.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.