Троє українських дзюдоїстів представлятимуть на міжнародних змаганнях інші країни – Словенію та Польщу. Йдеться про Іларію Цуркан, Ігоря Цуркана та Олексія Болдирєва.

Про це пише видання Tribuna.com.

Трої українських дзюдоїстів змінили громадянство

16-річна Іларія Цуркан разом із братом Ігорем перейшли під прапор Словенії.

Зараз дивляться

Минулого тижня Іларія здобула срібло кадетського чемпіонату світу у складі команди Словенії та посідає друге місце у світовому рейтингу серед кадетів до 63 кг. Ще в липні у складі збірної України вона виграла Європейський юнацький олімпійський фестиваль.

Її брат, 20-річний Ігор, є призером чемпіонатів Європи серед юніорів і зараз входить до четвірки світового рейтингу у категорії до 81 кг.

Ще один український спортсмен, 20-річний Олексій Болдирєв, отримав польське спортивне громадянство. Він посідає четверте місце у світовому рейтингу юніорів у категорії до 90 кг.

На офіційних ресурсах Федерації дзюдо України поки відсутні коментарі щодо цього. Зазначимо, що у профілях усіх трьох спортсменів на сайті Міжнародної федерації (IJF) дзюдо досі зазначені українські прапори.

Проте, найімовірніше, їх просто не оновили, адже в новині за 29 серпня IJF називає Іларію Цуркан “надією Словенії”.

Згідно з пунктом правил 1.7.2.3. IJF, спортсмени віком 15-20 років та молодші можуть виступати за іншу країну, водночас не змінюючи офіційне громадянство.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.