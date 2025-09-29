Гонщик Ferrari и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего любимого пса Роско.

Пилот Скудерии опубликовал в понедельник, 29 сентября, пост в социальных сетях, в котором рассказал, что пережил одно из “самых болезненных испытаний” в своей жизни.

Хэмилтон сообщил о смерти пса Роско

В пятницу Льюис Хэмилтон сообщил, что Роско заболел пневмонией и его ввели в кому. Из-за этого гонщик пропустил тестирование шин с Ferrari и остался со своей собакой.

В понедельник британец сообщил, что Роско умер в воскресенье вечером, 28 сентября, на его руках.

– После четырех дней на искусственном жизнеобеспечении, борясь из последних сил, я должен был принять самое трудное решение в своей жизни и попрощаться с Роско. Он не переставал бороться до самого конца. Я испытываю огромную благодарность и честь за то, что разделил свою жизнь с такой прекрасной душой, ангелом и настоящим другом, – написал Льюис.

По словам Хэмилтона, “принять Роско в свою жизнь” было его лучшим решением, которое он когда-либо принимал. И он всегда будет дорожить воспоминаниями, которые они создали вместе.

Хэмилтон вспомнил о смерти своей другой собаки, Коко, в 2020 году. Он отметил, что когда это произошло, он не сталкивался с необходимостью усыпить собаку.

– Это одно из самых болезненных переживаний, и я чувствую глубокую связь со всеми, кто пережил потерю любимого питомца. Хотя это было очень тяжело, иметь его было одной из самых прекрасных частей жизни, – добавил он.

Льюис Хэмилтон взял английского бульдога Роско в 2013 году, в свой первый сезон в Mercedes. В течение следующих сезонов он часто брал свою собаку в паддок во время этапов.

В сезоне-2025 Формулы-1 осталось 7 из 24 этапов. Следующий Гран-при состоится в Сингапуре 3-5 октября.

