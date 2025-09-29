Гонщик Ferrari та семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон повідомив про смерть свого улюбленого собаки Роско.

Пілот Скудерії опублікував у понеділок, 29 вересня, допис у соціальних мережах, в якому розповів, що пережив одне з “найболючіших випробувань” у своєму житті.

Гемілтон повідомив про смерть пса Роско

У п’ятницю Льюїс Гемілтон повідомив, що Роско захворів на пневмонію і його ввели у кому. Через це гонщик пропустив тестування шин з Ferrari та залишився зі своїм собакою.

Зараз дивляться

У понеділок британець повідомив, що Роско помер у неділю ввечері, 28 вересня, на його руках.

– Після чотирьох днів на штучному життєзабезпеченні, борючись з останніх сил, я мусив ухвалити найважче рішення в своєму житті і попрощатися з Роско. Він не припиняв боротися до самого кінця. Я відчуваю велику вдячність і честь за те, що розділив своє життя з такою прекрасною душею, ангелом і справжнім другом, – написав Льюїс.

За словами Гемілтона, “прийняти Роско у своє життя” було його найкращим рішенням, яке він коли-небудь ухвалював. І він завжди буде дорожити спогадами, які створили разом.

View this post on Instagram A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Гемільтон згадав про смерть свого іншого собаки, Коко, у 2020 році. Він зазначив, що коли це сталося, він не стикався з необхідністю приспати собаку.

– Це одне з найболючіших переживань, і я відчуваю глибокий зв’язок з усіма, хто пережив втрату улюбленого вихованця. Хоча це було дуже важко, мати його було однією з найпрекрасніших частин життя, – додав він.

Льюїс Гемілтон взяв англійського бульдога Роско в 2013 році, у свій перший сезон у Mercedes. Протягом наступних сезонів він часто брав свого собаку у паддок під час етапів.

У сезоні-2025 Формули-1 залишилося 7 із 24 етапів. Наступний Гран-прі відбудеться у Сінгапурі 3-5 жовтня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.