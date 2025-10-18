Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне впервые признал запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях “дискриминационным”.

Об этом сообщается на сайте CAS.

Решение CAS об участии атлетов из РФ в соревнованиях

Федерация настольного тенниса России подала апелляцию против Европейского союза настольного тенниса (ETTU) после отмены полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/22 между российскими клубами Факел-Газпром и УГМК.

Тогда по решению ETTU, победителем турнира признали немецкую Боруссию, которая победила в другом матче полуфинала.

Спортивный арбитражный суд постановил, что решение ETTU нарушает пункт 1.3.1 устава организации, который предусматривает “общее единство действий, взаимное уважение между ассоциациями и запрет дискриминации ассоциаций или отдельных лиц по расовому, политическому, религиозному, половому или иному признаку”.

Это первое подобное решение, когда судьи встали на сторону российских спортсменов.

В Лозанне также подчеркнули, что полный запрет на участие спортсменов в их виде спорта является самой строгой мерой, поскольку Европейский союз настольного тенниса не предоставил достаточно доказательств.

CAS также отменил решение ETTU о недопуске российских и белорусских игроков и должностных лиц к участию в мероприятиях под эгидой организации. Суд аннулировал решение, которым российским клубам запрещалось участвовать в любых европейских клубных соревнованиях сезона-2021/2022, в частности в мужской Лиге чемпионов того же сезона.

Запрет на использование флага и гимна признали “умеренной мерой”, которая снижает потенциал конфликта и не влияет на способность теннисистов участвовать в соревнованиях.

В то же время, запрос РФ восстановить все команды в соревнованиях, а также восстановить права регистрировать сборные, клубы и спортсменов в будущих соревнованиях, без каких-либо ограничений, отклонили.

