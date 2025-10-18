Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні вперше визнав заборону на участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях як “дискримінаційну”.

Про це повідомляється на сайті CAS.

Рішення CAS щодо участі атлетів з РФ у змаганнях

Федерація настільного тенісу Росії подала апеляцію проти Європейського союзу настільного тенісу (ETTU) після скасування півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 між російськими клубами Факєл-Газпром і УГМК.

Тоді за рішенням ETTU, переможцем турніру визнали німецьку Боруссію, яка виграла інший матч півфіналу.

Спортивний арбітражний суд постановив, що рішення ETTU порушує пункт 1.3.1 статуту організації, який передбачає “загальну єдність дій, взаємну повагу між асоціаціями та заборону дискримінації асоціацій або окремих осіб за расовою, політичною, релігійною, статевою чи іншою ознакою”.

Це перше подібне рішення, коли судді стали на бік російських спортсменів.

У Лозанні також наголосили, що повна заборона на участь спортсменів у їхньому виді спорту є найсуворішим заходом, оскільки Європейський союз настільного тенісу не надав достатньо доказів.

CAS також скасував рішення ETTU про недопуск російських та білоруських гравців та посадових осіб до участі в заходах під егідою організації. Суд анулював рішення, яким російським клубам забороняли брати участь у будь-яких європейських клубних змаганнях сезону-2021/2022, зокрема в чоловічій Лізі чемпіонів того ж сезону.

Заборону на використання прапору та гімну визнали як “помірну міру”, яка зменшує потенціал конфлікту та не впливає на здатність тенісистів брати участь в змаганнях.

Водночас, запит РФ відновити всі команди у змаганнях, а також відновити права реєструвати збірні, клуби та спортсменів у майбутніх змаганнях, без будь-яких обмежень, відхилили.

