Без россиян и белорусов: FIS не допустила “нейтральных” к отбору на Олимпиаду-2026
Российских и белорусских лыжников не допустили к квалификации зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2026 году в “нейтральном” статусе.
Об этом в пресс-релизе сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS).
Лыжников из РФ и Беларуси не будет на Олимпиаде-2026
Соответствующее решение было принято во время заседания Совета FIS во вторник, 21 октября. Таким образом, “нейтральные” лыжники не смогут бороться за лицензии на Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года.
В январе президент FIS Йоган Элиаш заявлял, что поддерживает возвращение россиян и белорусов к соревнованиям. А в сентябре Международный олимпийский комитет допустил атлетов из России и Беларуси к участию в зимней Олимпиаде-2026 по примеру Парижа-2024.
Несмотря на это, Совет FIS не проголосовал за допуск представителей стран-агрессоров к квалификационным олимпийским соревнованиям.
Россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований под эгидой FIS после начала полномасштабного вторжения.
Речь идет не только о лыжных гонках, но и о сноубординге и прыжках с трамплина. Федерация несколько раз пересматривала это решение, но оставляла санкции в отношении представителей РФ и Беларуси в силе.