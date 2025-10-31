Баскетболист сборной Украины Алексей Лень стал игроком мадридского Реала.

Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Алексей Лень – игрок Реала

Украинский центровой подписал с мадридским клубом контракт на два года до 30 июня 2027 года. В составе Реала он будет выступать под 25-м номером.

Сейчас смотрят

Лень перебрался в чемпионат Испании по баскетболу после 12 сезонов в НБА.

– Это многое значит, большая честь. Это клуб с большой историей, которая насчитывает немало лет. Каждый хотел бы стать частью Реала. Когда видишь эмблему Реала у себя на груди, это многое значит, – сказал баскетболист.

По словам Алексея, он долгое время следил за Реалом и назвал его одним из самых важных клубов Европы.

В США он выступал за Финикс Санз, Атланта Хокс, Сакраменто Кингз, Торонто Рэпторз, Вашингтон Уизардз и Лос-Анджелес Лейкерс, в составе которого провел прошлый сезон.

Дебют Леня в составе Реала может состояться в воскресенье, 2 ноября, против Сарагосы в чемпионате Испании, или в Эль класико против Барселоны в Евролиге 7 ноября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.