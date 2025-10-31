Украинский баскетболист Лень подписал контракт с мадридским Реалом
- После 12 сезонов в НБА Алексей Лень продолжит карьеру в испанской Лиге ACB.
- Украинский баскетболист подписал двухлетний контракт с Реалом – Алексей будет играть под 25-м номером.
Баскетболист сборной Украины Алексей Лень стал игроком мадридского Реала.
Об этом говорится на официальном сайте клуба.
Алексей Лень – игрок Реала
Украинский центровой подписал с мадридским клубом контракт на два года до 30 июня 2027 года. В составе Реала он будет выступать под 25-м номером.
Лень перебрался в чемпионат Испании по баскетболу после 12 сезонов в НБА.
– Это многое значит, большая честь. Это клуб с большой историей, которая насчитывает немало лет. Каждый хотел бы стать частью Реала. Когда видишь эмблему Реала у себя на груди, это многое значит, – сказал баскетболист.
По словам Алексея, он долгое время следил за Реалом и назвал его одним из самых важных клубов Европы.
В США он выступал за Финикс Санз, Атланта Хокс, Сакраменто Кингз, Торонто Рэпторз, Вашингтон Уизардз и Лос-Анджелес Лейкерс, в составе которого провел прошлый сезон.
Дебют Леня в составе Реала может состояться в воскресенье, 2 ноября, против Сарагосы в чемпионате Испании, или в Эль класико против Барселоны в Евролиге 7 ноября.