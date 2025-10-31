Український баскетболіст Лень підписав контракт із мадридським Реалом
- Після 12 сезонів у НБА Олексій Лень продовжить кар’єру в іспанській Лізі ACB.
- Український баскетболіст підписав дворічний контракт із Реалом – Олексій гратиме під 25-м номером.
Баскетболіст збірної України Олексій Лень став гравцем мадридського Реала.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Олексій Лень – гравець Реала
Український центровий підписав із мадридським клубом контракт на два роки до 30 червня 2027 року. У складі Реала він виступатиме під 25-м номером.
Лень перебрався до чемпіонату Іспанії з баскетболу після 12 сезонів в НБА.
– Це багато що означає, велика честь. Це клуб з великою історією, яка налічує чимало років. Кожен хотів би стати частиною Реала. Коли бачиш емблему Реала у себе на грудях, це багато чого означає, – сказав баскетболіст.
За словами Олексія, він тривалий час стежив за Реалом та назвав його одним із найважливіших клубів Європи.
¡Bienvenido al Palacio, @alexlen! pic.twitter.com/KRarwItMAp
— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 30, 2025
У США він виступав за Фінікс Санз, Атланта Гокс, Сакраменто Кінгз, Торонто Рапторз, Вашингтон Візардз та Лос-Анджелес Лейкерс, у складі якого провів минулий сезон.
Дебют Леня у складі Реалу може відбутися у неділю, 2 листопада, проти Сарагоси у чемпіонаті Іспанії, або в Ель класіко проти Барселони в Євролізі 7 листопада.