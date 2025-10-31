Баскетболіст збірної України Олексій Лень став гравцем мадридського Реала.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Олексій Лень – гравець Реала

Український центровий підписав із мадридським клубом контракт на два роки до 30 червня 2027 року. У складі Реала він виступатиме під 25-м номером.

Лень перебрався до чемпіонату Іспанії з баскетболу після 12 сезонів в НБА.

– Це багато що означає, велика честь. Це клуб з великою історією, яка налічує чимало років. Кожен хотів би стати частиною Реала. Коли бачиш емблему Реала у себе на грудях, це багато чого означає, – сказав баскетболіст.

За словами Олексія, він тривалий час стежив за Реалом та назвав його одним із найважливіших клубів Європи.

У США він виступав за Фінікс Санз, Атланта Гокс, Сакраменто Кінгз, Торонто Рапторз, Вашингтон Візардз та Лос-Анджелес Лейкерс, у складі якого провів минулий сезон.

Дебют Леня у складі Реалу може відбутися у неділю, 2 листопада, проти Сарагоси у чемпіонаті Іспанії, або в Ель класіко проти Барселони в Євролізі 7 листопада.

