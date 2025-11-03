Гонщик Ferrari Шарль Леклер обручился со своей девушкой, французской моделью Александрой Сен-Мле.

Спортсмен подтвердил помолвку, опубликовав трогательные снимки в социальной сети Instagram.

Леклер обручился с девушкой

– Мистер и миссис Леклер, – говорилось в подписи к фотографиям пары.

28-летний гонщик Ferrari сделал предложение Александре самым романтичным способом. Гонщик задействовал для этого своего пса Лео.

Сейчас смотрят

На золотой бирке в форме кости, которая была привязана к черному банту, были выгравированы слова: Папа хочет жениться на тебе.

View this post on Instagram A post shared by Charles Leclerc (@charles_leclerc)

На одном из фото разместили сотню красных роз, которые образовывали огромное сердце, подсвеченное романтическими свечами.

Пару впервые заметили на публике в июле 2023 года на Уимблдоне. С тех пор они стали одной из любимых пар фанатов в паддоке. Сен-Мле часто видели, как она поддерживала своего жениха.

Некоторые гонщики отреагировали на эту новость в комментариях, поздравив Шарля с помолвкой.

В частности, комментарии оставили партнер Шарля по команде Льюис Хэмилтон, который назвал это фантастической новостью, а также экс-напарник монегаска по команде Ferrari Карлос Сайнс. С радостной новостью поздравил также Оскар Пиастри из команды McLaren.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.