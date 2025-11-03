Гонщик Ferrari Шарль Леклер заручився зі своєю дівчиною, французькою моделлю Александрою Сен-Мле.

Спортсмен підтвердив заручини, опублікувавши щемливі знімки у соціальній мережі Instagram.

Леклер заручився з дівчиною

– Містер і місіс Леклер, — йшлося в підписі до фотографій пари.

28-річний гонщик Ferrari зробив пропозицію Александрі у найромантичніший спосіб. Гонщик задіяв для цього свого пса Лео.

На золотій бирці у формі кістки, яка була прив’язана до чорного банта, були вигравірувані слова: Татко хоче одружитися з тобою.

На одному з фото розмістили сотню червоних троянд, які утворювали величезне серце, підсвічене романтичними свічками.

Пару вперше помітили на публіці в липні 2023 року на Вімблдоні. Відтоді вони стали однією з улюблених пар фанатів у паддоці. Сен-Мле часто бачили, як вона підтримувала свого нареченого.

Деякі гонщики відреагували на цю новину в коментарях, привітавши Шарля із заручинами.

Зокрема коментарі залишили партнер Шарля по команді Льюїс Гемілтон, який назвав це фантастичною новиною, а також екснапарник монегаска по команді Ferrari Карлос Сайнс. Із радісною новиною привітав також Оскар Піастрі з команди McLaren.

