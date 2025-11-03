Гонщик Ferrari Леклер зробив пропозицію своїй дівчині – допоміг його пес
- Гонщик Ferrari Шарль Леклер оголосив про заручини зі своєю дівчиною, французькою моделлю Александрою Сен-Мле.
- Леклер зробив пропозицію за допомогою свого пса Лео, який приніс бирку з написом: Татко хоче одружитися з тобою.
- Із заручинами Леклера привітали інші гонщики Формули-1, серед них Льюїс Гемілтон, Карлос Сайнс і Оскар Піастрі.
Гонщик Ferrari Шарль Леклер заручився зі своєю дівчиною, французькою моделлю Александрою Сен-Мле.
Спортсмен підтвердив заручини, опублікувавши щемливі знімки у соціальній мережі Instagram.
Леклер заручився з дівчиною
– Містер і місіс Леклер, — йшлося в підписі до фотографій пари.
28-річний гонщик Ferrari зробив пропозицію Александрі у найромантичніший спосіб. Гонщик задіяв для цього свого пса Лео.
На золотій бирці у формі кістки, яка була прив’язана до чорного банта, були вигравірувані слова: Татко хоче одружитися з тобою.
View this post on Instagram
На одному з фото розмістили сотню червоних троянд, які утворювали величезне серце, підсвічене романтичними свічками.
Пару вперше помітили на публіці в липні 2023 року на Вімблдоні. Відтоді вони стали однією з улюблених пар фанатів у паддоці. Сен-Мле часто бачили, як вона підтримувала свого нареченого.
Деякі гонщики відреагували на цю новину в коментарях, привітавши Шарля із заручинами.
Зокрема коментарі залишили партнер Шарля по команді Льюїс Гемілтон, який назвав це фантастичною новиною, а також екснапарник монегаска по команді Ferrari Карлос Сайнс. Із радісною новиною привітав також Оскар Піастрі з команди McLaren.