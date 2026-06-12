Новым министром обороны Великобритании стал Дэн Джарвис — бывший военный, ветеран международных операций и действующий чиновник по вопросам безопасности.

О назначении сообщили на официальном сайте правительства Великобритании.

Дэн Джарвис стал новым министром обороны Великобритании: что известно

Правительство Великобритании официально подтвердило назначение Дэна Джарвиса на должность министра обороны.

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В сообщении отмечается, что соответствующее кадровое решение утвердил король Чарльз ІІІ.

На посту Джарвис сменил Джона Хили, который накануне подал в отставку.

Комментируя изменения в правительстве, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что безопасность страны остается главным приоритетом.

— Моя первая обязанность — обеспечить безопасность британского народа, и я всегда буду делать все необходимое для защиты нашей национальной безопасности, — заявил Стармер.

Премьер также добавил, что правительство продолжит курс на усиление оборонного сектора.

— Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны, поскольку мы укрепляем наши Вооруженные силы и отвечаем на растущие угрозы, стоящие перед нашей страной, — сказал он.

По словам Стармера, нынешнее правительство обеспечивает самое стабильное увеличение оборонных расходов со времен холодной войны.

Что известно о Дэне Джарвисе

По данным СМИ, Дэн Джарвис имеет как политический, так и военный опыт.

Он был избран в Палату общин в 2011 году от округа Барнсли-Норт и впоследствии работал на ряде должностей в Лейбористской партии.

В разные годы Джарвис был:

теневым министром культуры, медиа и спорта;

теневым министром юстиции;

теневым министром иностранных дел;

мэром Южного Йоркшира в 2018-2022 годах;

министром безопасности в Министерстве внутренних дел после выборов 2024 года.

До политической карьеры Джарвис более десяти лет служил офицером парашютного полка британской армии.

С 1997 по 2011 год проходил службу и участвовал в международных миссиях в:

Косово;

Сьерра-Леоне;

Ираке;

Афганистане.

Напомним, что назначение Дэна Джарвиса произошло после неожиданной отставки предыдущего министра обороны Великобритании Джона Хили.

11 июня Хили обнародовал письмо к премьер-министру Киру Стармеру, в котором объяснил свое решение несогласием с уровнем финансирования оборонной сферы.

По его словам, предложенный правительством План оборонных инвестиций (DIP) не соответствует масштабу вызовов, с которыми сейчас сталкивается страна.

Хили заявил, что не готов поддерживать решения, которые могут снизить боеготовность британской армии и увеличить риски для военных.

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