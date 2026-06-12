Дэн Джарвис возглавил Минобороны Британии после отставки Джона Хили
Новым министром обороны Великобритании стал Дэн Джарвис — бывший военный, ветеран международных операций и действующий чиновник по вопросам безопасности.
О назначении сообщили на официальном сайте правительства Великобритании.
Дэн Джарвис стал новым министром обороны Великобритании: что известно
Правительство Великобритании официально подтвердило назначение Дэна Джарвиса на должность министра обороны.
В сообщении отмечается, что соответствующее кадровое решение утвердил король Чарльз ІІІ.
На посту Джарвис сменил Джона Хили, который накануне подал в отставку.
Комментируя изменения в правительстве, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что безопасность страны остается главным приоритетом.
— Моя первая обязанность — обеспечить безопасность британского народа, и я всегда буду делать все необходимое для защиты нашей национальной безопасности, — заявил Стармер.
Премьер также добавил, что правительство продолжит курс на усиление оборонного сектора.
— Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны, поскольку мы укрепляем наши Вооруженные силы и отвечаем на растущие угрозы, стоящие перед нашей страной, — сказал он.
По словам Стармера, нынешнее правительство обеспечивает самое стабильное увеличение оборонных расходов со времен холодной войны.
Что известно о Дэне Джарвисе
По данным СМИ, Дэн Джарвис имеет как политический, так и военный опыт.
Он был избран в Палату общин в 2011 году от округа Барнсли-Норт и впоследствии работал на ряде должностей в Лейбористской партии.
В разные годы Джарвис был:
- теневым министром культуры, медиа и спорта;
- теневым министром юстиции;
- теневым министром иностранных дел;
- мэром Южного Йоркшира в 2018-2022 годах;
- министром безопасности в Министерстве внутренних дел после выборов 2024 года.
До политической карьеры Джарвис более десяти лет служил офицером парашютного полка британской армии.
С 1997 по 2011 год проходил службу и участвовал в международных миссиях в:
- Косово;
- Сьерра-Леоне;
- Ираке;
- Афганистане.
Напомним, что назначение Дэна Джарвиса произошло после неожиданной отставки предыдущего министра обороны Великобритании Джона Хили.
11 июня Хили обнародовал письмо к премьер-министру Киру Стармеру, в котором объяснил свое решение несогласием с уровнем финансирования оборонной сферы.
По его словам, предложенный правительством План оборонных инвестиций (DIP) не соответствует масштабу вызовов, с которыми сейчас сталкивается страна.
Хили заявил, что не готов поддерживать решения, которые могут снизить боеготовность британской армии и увеличить риски для военных.