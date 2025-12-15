Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проголосовала за возвращение для россиян и белорусов национальной символики на соревнованиях.

Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ.

ФИДЕ обязывает вернуть символику россиянам

Во время Генассамблеи ФИДЕ, которая состоялась онлайн 14 декабря, делегаты проголосовали за две отдельные резолюции о статусе российских и белорусских шахматистов.

Первая резолюция была подана шахматной федерацией России, а вторая – Советом ФИДЕ.

Обе резолюции ссылались на недавние решения и рекомендации Международного олимпийского комитета в отношении игроков из России и Беларуси.

Первая предлагала полностью восстановить в правах соответствующих спортсменов, в то же время Совет предлагал восстановить только юниоров в соответствии с рекомендациями МОК.

Делегаты проголосовали за обе резолюции. Российскую поддержала 61 страна, 51 против, 14 не голосовали и 15 воздержались. За резолюцию ФИДЕ проголосовали 69 представителей, 40 против, 15 воздержались и 17 не голосовали.

В итоге оба решения стали юридически действующими. Поэтому ФИДЕ приняла следующие решения:

допускает участников из России и Беларуси к командным соревнованиям;

в соответствии с рекомендациями МОК восстанавливает использование национальных символов на юношеском уровне;

разрешает проводить официальные мероприятия ФИДЕ в Беларуси.

Относительно использования флага и гимна этих стран на взрослом уровне, ФИДЕ проведет дополнительные консультации с МОК, после чего примет решение.

После начала полномасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года российские команды исключили из турниров, проходящих под эгидой ФИДЕ.

Международная шахматная федерация приняла решение отстранить национальные команды России от участия в соревнованиях, а также запретила использование государственной символики на всех международных шахматных мероприятиях.

