Международная шахматная федерация проголосовала за две резолюции в пользу РФ: о чем речь
- Генеральная ассамблея ФИДЕ поддержала две резолюции в отношении российских и белорусских шахматистов, обе стали юридически действующими.
- Решение разрешает командные соревнования и использование символики на юниорском уровне в соответствии с рекомендациями МОК.
Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проголосовала за возвращение для россиян и белорусов национальной символики на соревнованиях.
Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ.
ФИДЕ обязывает вернуть символику россиянам
Во время Генассамблеи ФИДЕ, которая состоялась онлайн 14 декабря, делегаты проголосовали за две отдельные резолюции о статусе российских и белорусских шахматистов.
Первая резолюция была подана шахматной федерацией России, а вторая – Советом ФИДЕ.
Обе резолюции ссылались на недавние решения и рекомендации Международного олимпийского комитета в отношении игроков из России и Беларуси.
Первая предлагала полностью восстановить в правах соответствующих спортсменов, в то же время Совет предлагал восстановить только юниоров в соответствии с рекомендациями МОК.
Делегаты проголосовали за обе резолюции. Российскую поддержала 61 страна, 51 против, 14 не голосовали и 15 воздержались. За резолюцию ФИДЕ проголосовали 69 представителей, 40 против, 15 воздержались и 17 не голосовали.
В итоге оба решения стали юридически действующими. Поэтому ФИДЕ приняла следующие решения:
- допускает участников из России и Беларуси к командным соревнованиям;
- в соответствии с рекомендациями МОК восстанавливает использование национальных символов на юношеском уровне;
- разрешает проводить официальные мероприятия ФИДЕ в Беларуси.
Относительно использования флага и гимна этих стран на взрослом уровне, ФИДЕ проведет дополнительные консультации с МОК, после чего примет решение.
После начала полномасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года российские команды исключили из турниров, проходящих под эгидой ФИДЕ.
Международная шахматная федерация приняла решение отстранить национальные команды России от участия в соревнованиях, а также запретила использование государственной символики на всех международных шахматных мероприятиях.