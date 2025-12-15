Генеральна асамблея Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) проголосувала за повернення для росіян та білорусів національної символіки на змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.

ФІДЕ зобов’язує повернути символіку росіянам

Під час Генасамблеї ФІДЕ, яка відбулася онлайн 14 грудня, делегати проголосували за дві окремі резолюції щодо статусу російських та білоруських шахістів.

Перша резолюція була подана шаховою федерацією Росії, а друга – Радою ФІДЕ.

Обидві резолюції посилалися на нещодавні рішення та рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо гравців з Росії та Білорусі.

Перша пропонувала повністю відновити у правах відповідних спортсменів, водночас Рада пропонувала відновити лише юніорів відповідно до рекомендацій МОК.

Делегати проголосували за обидві резолюції. Російську підтримала 61 країна, 51 проти, 14 не голосували і 15 утримались. За резолюцію ФІДЕ проголосували 69 представників, 40 проти, 15 утримались та 17 не голосували.

У підсумку обидва рішення стали юридично чинними. Тому ФІДЕ ухвалила такі рішення:

допускає учасників з Росії та Білорусі до командних змагань;

згідно з рекомендаціями МОК відновлюють використання національних символів на юнацькому рівні;

дозволяє проводити офіційні заходи ФІДЕ у Білорусі.

Щодо використання прапору та гімну цих країн на дорослому рівні, ФІДЕ проведе додаткові консультації з МОК, після чого ухвалить рішення.

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України в лютому 2022 року російські команди виключили з турнірів, що проходять під егідою ФІДЕ.

Міжнародна федерація шахів ухвалила рішення усунути національні команди Росії від участі в змаганнях, а також заборонила використання державної символіки на всіх міжнародних шахових подіях.

