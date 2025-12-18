Киевское Динамо одержало победу над армянским Ноа в матче шестого тура основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.

Матч Динамо Киев – Ноа состоялся в польском Люблине на одноименной арене и завершился со счетом 2:0 в пользу бело-синих.

Динамо Киев – Ноа: как прошел матч

В первом тайме номинальные хозяева меньше владели мячом и нанесли меньше ударов, однако один из двух, который пришелся в створ, оказался результативным.

Динамовцы открыли счет на 24-й минуте встречи после того, как Владислав Кабаев замкнул прорезной пас от Назара Волошина. Также на первых секундах встречи тренерскому штабу киевлян пришлось делать вынужденную замену из-за травмы Александра Караваева.

После перерыва Матвей Пономаренко удвоил преимущество подопечных Игоря Костюка.

Динамо Киев – Ноа – 2:0

Голы: Кабаев, 27 Пономаренко, 50

В итоге бело-синие набрали шесть очков на основном этапе Лиги конференций. Однако Динамо еще после пятого тура потеряло шансы на выход в плей-офф турнира. Поэтому в этом сезоне еврокубковая кампания киевского клуба завершена.

