Київське Динамо здобуло перемогу над вірменським Ноа у матчі шостого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Матч Динамо Київ – Ноа відбувся у польському Любліні на однойменній арені та завершився з рахунком 2:0 на користь біло-синіх.

Динамо Київ – Ноа: як минув матч

У першому таймі номінальні господарі менше володіли м’ячем та завдали менше ударів, проте один із двох, який припав у площину, виявився результативним.

Динамівці відкрили рахунок на 24-й хвилині зустрічі після того, як Владислав Кабаєв замкнув прорізний пас від Назара Волошина. Також на перших секундах зустрічі тренерському штабу киян довелося робити вимушену заміну через травму Олександра Караваєва.

Після перерви Матвій Пономаренко подвоїв перевагу підопічних Ігоря Костюка.

Динамо Київ – Ноа – 2:0

Голи: Кабаєв, 27 Пономаренко, 50

У підсумку біло-сині набрали шість очок на основному етапі Ліги конференцій. Проте Динамо ще після п’ятого туру втратило шанси на вихід до плейоф турніру. Тож у цьому сезоні єврокубкова компанія київського клубу завершена.

