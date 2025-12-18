Донецкий Шахтер сыграл вничью с хорватской Риекой в заключительном туре основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26. Команда Арды Турана финишировала в топ-восьмерке команд и продолжит выступления в 1/8 финала.

Матч Шахтер – Риека состоялся в Кракове на Городском стадионе Генрика Реймана в Кракове и завершился со счетом 0:0.

Шахтер – Риека: как прошел матч

В первом тайме Шахтер больше владел мячом и нанес больше ударов по воротам, чем соперник, но нанес больше ударов по воротам.

Сейчас смотрят

Во втором тайме горняки продолжили давить на ворота оппонентов, но реализовать свои попытки не удалось. В итоге арбитр зафиксировал ничью в Кракове.

Таким образом Шахтер финишировал на пятой строчке и продолжит свои выступления в 1/8 финала Лиги конференций, избежав стадии 1/16 финала.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.