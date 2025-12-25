Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентской стипендии прыгунью в воду Софию Лискун, которая осенью заявила, что получила российское гражданство. Также стипендии лишена ее тренер Александра Сендзюк.

Об этом говорится в указе №980/2025 на сайте Офиса президента.

– Лишить Лискун Софию Валерьевну и Сендзюк Александру Сергеевну стипендий президента Украины, назначенных указом президента Украины от 8 апреля 2025 года № 221/2025, – говорится в указе, который вступил в силу.

23-летняя София Лискун получала президентскую стипендию с апреля 2025 года. В начале декабря она заявила в комментарии российским пропагандистам, что переехала в Москву и получила гражданство России.

Сейчас смотрят

Кроме того, она намерена выступать за сборную страны-агрессора. Лыскун заявила, что “икогда не задумывалась, в каком государстве выступает”.

По словам девушки, после переезда в Киев в 2014 году она чувствовала, что «осталась одна», потому что ее тренеры из Луганска “разъехались”. Лискун утверждала, что ее якобы упрекали за общение с ее наставницей Ольгой Феоктистовой, которая сейчас возглавляет сборную России по прыжкам в воду.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.