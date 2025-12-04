Федерация Украины по прыжкам в воду исключила Софию Лыскун из состава национальной сборной и лишила ее всех званий и наград, полученных под эгидой организации.

Лыскун исключили из состава национальной сборной

Федерация опубликовала официальное заявление, в котором резко осудила решение спортсменки национальной команды Софии Лыскун сменить гражданство без предупреждения тренерского штаба, Федерации или Министерства молодежи и спорта Украины.

– Такие шаги категорически неприемлемы, ведь дискредитируют не только отдельную спортсменку, но и всю команду Украины, которая ежедневно самоотверженно борется за право представлять нашу страну на международной арене. В нашей спортивной семье есть тренеры и родители спортсменов, которые встали на защиту и защищают Украину. Поэтому каждый, кто выходит на соревнования под сине-желтым флагом, должен осознавать высокую цену этой чести и ответственности, – отмечается в заявлении.

На внеочередном заседании Исполнительный комитет Федерации единогласно решил исключить Софию Лыскун из национальной сборной и лишить всех званий и наград, полученных под эгидой организации.

Также Федерация сообщила, что обратится в международные спортивные структуры с требованием ввести в отношении спортсменки спортивный карантин в соответствии с действующими международными правилами.

В организации подчеркнули, что оставляют за собой право инициировать дополнительные меры в рамках украинского законодательства и внутренних регламентов.

– Честь выступать под государственным флагом Украины – это не привилегия, а высокая ответственность, которую нельзя изменять, – подчеркнули в заявлении.

Реакция НОК

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт назвал смену Лискун гражданства российским — изменой.

Он заявил, что не ожидал такой новости о переходе прыгун в воду на российское гражданство во время открытой фазы войны с начала полномасштабного вторжения.

Президент НОК добавил, что Лыскун сталкивалась с войной еще в 2014 году, поскольку проживала в Луганске.

– Был очень неприятно удивлен. Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство. У меня это не укладывается в голове. Зачем это делать, особенно сейчас, когда мы выстояли и продолжаем бороться за свою независимость, – прокомментировал президент НОК.

Напомним, прыгунья в воду национальной сборной Украины София Лискун получила российское гражданство.

Свои действия она объяснила тем, что по ее мнению, в Украине существует некомпетентный подход к подготовке спортсменов.

