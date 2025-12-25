Президент України Володимир Зеленський позбавив президентської стипендії стрибунку у воду Софію Лискун, яка осінню заявила, що отримала російське громадянство. Також стипендії позбавлено її тренерку Олександру Сендзюк.

Про це йдеться в указі №980/2025 на сайті Офісу президента.

Зеленський позбавив Лискун стипендії

– Позбавити Лискун Софію Валеріївну та Сендзюк Олександру Сергіївну стипендій президента України, призначених указом президента України від 8 квітня 2025 року № 221/2025, – йдеться в указі, який набрав чинності.

23-річна Софія Лискун отримувала президентську стипендію з квітня 2025 року. На початку грудня вона заявила в коментарі російським пропагандистам, що переїхала у Москву та отримала громадянство Росії.

Крім того вона має намір виступати за збірну країни-агресора. Лискун заявила, що “ніколи не замислювалися, в якій державі виступає”.

За словами дівчини, після переїзду до Києва у 2014 році вона відчувала, що “залишалася сама”, бо її тренери з Луганська “роз’їхалися”. Лискун стверджувала, що їй нібито дорікали за спілкування з її наставницею Ольгою Феоктистовою, яка зараз очолює збірну Росії зі стрибків у воду.

