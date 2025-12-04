Прыжок в воду национальной сборной Украины София Лискун получила российское гражданство.

Об этом шаге сообщили российские медиа, которым спортсменка лично прокомментировала свое решение.

София Лискун сменила гражданство

Лискун объяснила смену спортивного гражданства тем, что, по ее мнению, в Украине существует некомпетентный подход к подготовке спортсменов.

Также, по ее словам, ей обвиняли в поддержании связи с ее первой тренершей, которая переехала в Россию.

– У нас было общее собрание, и высказывание полетело в меня – никто другой не общается с российскими спортсменами и тренерами. А я сижу, и мне смешно над этим всем. Считаю, ты взрослая женщина и должна вести себя совсем иначе, – рассказала Лискун. Она добавила: У нас в Киеве в бассейне висел лозунг: “Спорт вне политики”. Но первыми под удар попадали мы спортсмены.

Кроме этого, спортсменка заявила, что в Украине ряд тренеров не имели профильной специализации, что, по ее словам, усложняло развитие.

– Я знаю об этом спорте, и вообще о спорте, все, что можно. Поэтому никогда не задумывалась, в каком государстве я там выступаю, – сказала Лискун.

Она также отметила, что команда часто ездила на сборы в Польшу, поскольку в Киеве тренировки были невозможны.

– Мы начали выезжать в Польшу на собрание и часто там сидели, потому что в Киеве невозможно было сидеть. Было много очень всяческих нюансов, что я в итоге обратилась к психотерапевту с психиатром, – добавила спортсменка.

Карьера Лискун в составе сборной Украины

Последним выступлением Лискун за Украину стал чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре в июле, где ее лучший результат – седьмое место в командных соревнованиях.

За свою карьеру 23-летняя спортсменка добыла в борьбе две золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта и еще дважды побеждала на европейских турнирах по прыжкам с трамплина.

Также она серебряный призер чемпионата мира-2022.

Лискун представляла Украину на двух Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Париже в 2024 году.

В 2025 году сборная Украины по прыжкам в воду, в составе которой была и София Лискун, добыла в борьбе золото в командном миксте в прыжках с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки.

Напомним, что с 2023 года россиянам разрешено участвовать в международных соревнованиях в статусе “нейтральных спортсменов”.

В 2024 году World Aquatics также предоставила им право выступать в командных дисциплинах на тех же условиях нейтралитета.

