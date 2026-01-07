На войне с российскими захватчиками погиб украинский альпинист и парамедик Владимир Василишин. Ему было 33 года.

Об этом сообщила Федерация альпинизма и скалолазания Украины на своей странице в Facebook.

Погиб Владимир Василишин

Владимир Василишин был парамедиком в 241 отдельной бригаде Сил территориальной обороны. Он погиб на Запорожском направлении.

В Федерации альпинизма и скалолазания Украины отметили, что утром 5 января он зарегистрировался для участия в чемпионате Украины по ски-альпинизму, который должен состояться через несколько дней.

– Это должен был быть его первый старт в этой дисциплине. Он очень этого ждал и волновался, что сможет выйти только на один забег из-за службы. 5 января, вечером, его командир сообщил, что Вова погиб, – говорится в сообщении.

Его друг Тарас Поздний назвал Владимира человеком действия и рассказал, что его позывной был Веселый. Василишин хотел подняться на 8 000 метров на гору Манаслу в Непале.

Фото: Федерация альпинизма и скалолазания Украины