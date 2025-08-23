В боях против российских захватчиков погиб Алексей Хабаров – мастер спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе и многократный чемпион страны.

Об этом сообщили Спортивный комитет Украины и Федерация стрельбы Украины.

Алексей Хабаров погиб

Алексей Хабаров убит 19 августа 2025 года во время перестрелки с врагом в районе Шахового в Донецкой области.

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– Украина потеряла чемпиона и воина. Но память об Алексее Хабарове будет жить в его рекордах, в сердцах воспитанников, в свободной стране, за которую он отдал жизнь, – говорится в сообщении.

На защиту страны спортсмен встал в августе 2023 года.

Алексей Хабаров родом из Горишних Плавней на Полтавщине. Был воспитанником местной ДЮСШ №1 и специализировался на стрельбе из винтовки.

В 2017 году он установил национальный рекорд в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, набрав в финале 248,5 очка. Хабаров неоднократно побеждал на чемпионатах и Кубках Украины, завоевывал медали на международных турнирах.

В ноябре 2024 года он завоевал серебро на международном турнире в Румынии в миксте по стрельбе из винтовки, где выступал с Марией Шейниной.

Также Алексей основал спортивно-стрелковый клуб Феникс в Горишних Плавнях, где обучал стрельбе детей и подростков. Его воспитанники уже становились призерами чемпионатов Украины.

Фото: Отделение НОК в Горишних Плавнях

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