На війні з російськими загарбниками загинув український альпініст та парамедик Володимир Василишин. Йому було 33 роки.

Про це повідомила Федерація альпінізму і скелелазіння України на своїй сторінці у Facebook.

Загинув Володимир Василишин

Володимир Василишин був парамедиком у 241 окремій бригаді Сил територіальної оборони. Він загинув на Запорізькому напрямку.

У Федерації альпінізму і скелелазіння України зазначили, що зранку 5 січня він зареєструвався для участі у чемпіонаті України зі скі-альпінізму, який має відбутися за кілька днів.

– Це мав бути його перший старт у цій дисципліні. Він дуже цього чекав і хвилювався, що зможе вийти лише на один забіг через службу. 5 січня, ввечері, його командир повідомив що Вова загинув, – йдеться у повідомленні.

Його друг Тарас Поздній назвав Володимира людиною дії та розповів, що його позивний був Веселий. Василишин хотів піднятися на 8 000 метрів на гору Манаслу у Непалі.

Фото: Федерація альпінізму і скелелазіння України