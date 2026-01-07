На фронті загинув альпініст і парамедик Володимир Василишин
- Володимир Василишин служив парамедиком у 241 бригаді ТрО та загинув на Запорізькому напрямку.
- Зранку в день загибелі він зареєструвався на чемпіонат України зі скі-альпінізму.
На війні з російськими загарбниками загинув український альпініст та парамедик Володимир Василишин. Йому було 33 роки.
Про це повідомила Федерація альпінізму і скелелазіння України на своїй сторінці у Facebook.
Загинув Володимир Василишин
Володимир Василишин був парамедиком у 241 окремій бригаді Сил територіальної оборони. Він загинув на Запорізькому напрямку.
У Федерації альпінізму і скелелазіння України зазначили, що зранку 5 січня він зареєструвався для участі у чемпіонаті України зі скі-альпінізму, який має відбутися за кілька днів.
– Це мав бути його перший старт у цій дисципліні. Він дуже цього чекав і хвилювався, що зможе вийти лише на один забіг через службу. 5 січня, ввечері, його командир повідомив що Вова загинув, – йдеться у повідомленні.
Його друг Тарас Поздній назвав Володимира людиною дії та розповів, що його позивний був Веселий. Василишин хотів піднятися на 8 000 метрів на гору Манаслу у Непалі.
Фото: Федерація альпінізму і скелелазіння України