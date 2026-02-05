Шульга стал десятым украинцем, сыгравшим в регулярном чемпионате НБА
- Максим Шульга дебютировал в НБА в матче регулярного чемпионата за Бостон Селтикс.
- Украинский баскетболист провел несколько минут на паркете в игре против Хьюстон Рокетс.
Украинский баскетболист Бостон Селтикс Максим Шульга дебютировал в регулярном чемпионате НБА.
Это произошло в ночь на 5 февраля в матче против Хьюстон Рокетс.
23-летний украинец, которого выбрали в прошлом году на драфте НБА, провел несколько минут на площадке против Хьюстон Рокетс.
За отведенное ему время очков Шульга не набрал, но его команда одержала победу со счетом 114:93.
Шульгу задрафтовал во втором раунде под 57-м номером – его выбрал Орландо Меджик, после чего игрока сразу обменяли в Бостон. Там с украинцем заключили двустороннее соглашение.
Таким образом, Шульга стал десятым представителем Украины, которого выбирали на драфте НБА за всю историю.
В текущем сезоне Максим играет за фарм-команду Бостон Селтикс в G-League и лишь изредка попадает в заявку основной команды.
В США Шульга выступает с 2020 года. Он провел три сезона в составе университета Юта Стейт, после чего еще два года защищал цвета университета Вирджинского Содружества (VCU). В апреле 2025 года Максим также сыграл в Матче всех звезд NABC-Reese.
По итогам сезона-2024/25 он был признан лучшим игроком года в конференции Atlantic-10 в NCAA. Украинец набирал в среднем 15 очков за матч.