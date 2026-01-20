ЛеБрон Джеймс впервые за 22 года не выбран в стартовый состав Матча всех звезд НБА
- ЛеБрон Джеймс не попал в стартовую пятерку Матча всех звезд, прервав одну из самых длинных серий в истории НБА.
- Причинами стали пропущенное из-за травм начало сезона и менее убедительная статистика по сравнению с другими лидерами Западной конференции.
- Джеймс еще может сыграть в Матче всех звезд-2026, если главные тренеры выберут его в состав запасных.
Легенда НБА ЛеБрон Джеймс впервые за 22 года не вошел в стартовый состав Матча всех звезд.
Об этом стало известно после объявления стартовых составов команд.
Матч всех звезд-2026: составы
Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс впервые за 22 года не попал в стартовую пятерку по итогам голосования, прервав одну из самых длительных серий в истории НБА.
Ключевыми причинами того, что Джеймс оказался вне стартового состава Матча всех звезд, являются пропущенный из-за травм первый месяц сезона и немного более сдержанная статистика, чем у конкурентов.
ЛеБрон еще может сыграть в Матче всех звезд, но это решение зависит от главных тренеров команд, которые должны до конца недели определить состав запасных игроков.
- В старте Западной конференции выйдут: Лука Дончич (Лейкерс), Никола Йокич (Денвер), Шей Гилджес-Александер (Оклахома), Стефен Карри (Голден Стейт) и Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио).
- В старте Восточной конференции будут: Яннис Адетокумбо (Милуоки), Джейлен Брансон (Нью-Йорк), Джейлен Браун (Бостон), Тайриз Макси (Филадельфия) и Кейд Каннингем (Детройт).
Матч всех звезд состоится в феврале на домашней арене Лос-Анджелес Клипперс в Инглвуде, штат Калифорния.