Магучих выиграла турнир Мирового тура в Карлсруэ, Левченко завоевала серебро
- Ярослава Магучих одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту в Карлсруэ.
- Юлия Левченко заняла второе место.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту в Карлсруэ, которые прошли в рамках Мирового тура.
Магучих победила Левченко на турнире в Германии
В турнире принимали участие семь спортсменок, среди которых выступили две представительницы Украины — Магучих и Юлия Левченко.
Перед стартом в Карлсруэ Левченко стала победительницей турнира в Вайнхайме.
Конкуренцию украинкам составили чешка Микаэла Груба, шведка Энгла Нильссон, француженка Солен Жикель и немка Кристина Гонзель.
Гонзель является финалисткой двух предыдущих чемпионатов мира и победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне в прошлом году.
Подиум соревнований в Карлсруэ был установлен на высоте 1,91 м. После этой планки в секторе остались только украинские спортсменки.
Левченко к этому моменту преодолела пять высот с первой попытки. Ярослава Магучих начала выступление именно с планки 1,91 метра.
Магучих не смогла взять эту высоту с первой попытки и приняла решение перенести планку на 1,94 метра.
На этой высоте Ярослава опередила Левченко, поскольку преодолела планку с первой попытки. Юлии это удалось только с третьей попытки, однако она осталась в соревнованиях.
Обе украинки взяли высоту 1,96 метра. На планке 1,98 метра Магучих смогла опередить Левченко, тогда как Юлия завершила выступление с обновленным личным рекордом сезона.
После этого Магучих продолжила борьбу и со второй попытки преодолела высоту 2,01 метра. Следующей планкой стали 2,04 метра, которые могли принести обновление рекорда сезона, однако высота украинке не поддалась.
Эта победа стала для Ярославы Магучих 45-й в карьерном противостоянии с Юлией Левченко.
Последний раз Левченко опережала Магучих по результату на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме в 2022 году.
После этого Юлия финишировала выше Ярославы только на этапе в Лозанне в прошлом году, когда Магучих завершила соревнования без результата.
Прыжки в высоту, женщины:
- Ярослава Магучих (Украина) — 2,01 м
- Юлия Левченко (Украина) — 1,96 м
- Солен Жикель (Франция) — 1,88 м