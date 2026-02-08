Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту в Карлсруэ, которые прошли в рамках Мирового тура.

Магучих победила Левченко на турнире в Германии

В турнире принимали участие семь спортсменок, среди которых выступили две представительницы Украины — Магучих и Юлия Левченко.

Перед стартом в Карлсруэ Левченко стала победительницей турнира в Вайнхайме.

Конкуренцию украинкам составили чешка Микаэла Груба, шведка Энгла Нильссон, француженка Солен Жикель и немка Кристина Гонзель.

Гонзель является финалисткой двух предыдущих чемпионатов мира и победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне в прошлом году.

Подиум соревнований в Карлсруэ был установлен на высоте 1,91 м. После этой планки в секторе остались только украинские спортсменки.

Левченко к этому моменту преодолела пять высот с первой попытки. Ярослава Магучих начала выступление именно с планки 1,91 метра.

Магучих не смогла взять эту высоту с первой попытки и приняла решение перенести планку на 1,94 метра.

На этой высоте Ярослава опередила Левченко, поскольку преодолела планку с первой попытки. Юлии это удалось только с третьей попытки, однако она осталась в соревнованиях.

Обе украинки взяли высоту 1,96 метра. На планке 1,98 метра Магучих смогла опередить Левченко, тогда как Юлия завершила выступление с обновленным личным рекордом сезона.

После этого Магучих продолжила борьбу и со второй попытки преодолела высоту 2,01 метра. Следующей планкой стали 2,04 метра, которые могли принести обновление рекорда сезона, однако высота украинке не поддалась.

Эта победа стала для Ярославы Магучих 45-й в карьерном противостоянии с Юлией Левченко.

Последний раз Левченко опережала Магучих по результату на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме в 2022 году.

После этого Юлия финишировала выше Ярославы только на этапе в Лозанне в прошлом году, когда Магучих завершила соревнования без результата.

Прыжки в высоту, женщины:

Ярослава Магучих (Украина) — 2,01 м

Юлия Левченко (Украина) — 1,96 м

Солен Жикель (Франция) — 1,88 м

Источник : Суспільне

